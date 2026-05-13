統測生注意！四技二專統測14日寄發成績單 下午2時開放網路查詢
技專校院入學測驗中心今天表示，115學年四技二專統一入學測驗已於上個月底落幕，將於明天、5月14日寄發統測成績單，並於明天下午2時開放網路查詢服務（https://www.tcte.edu.tw）。
115學年度四技二專統測4月25日、26日舉行完畢，共計6萬5802人報考；二技統一入學測驗則於4月26日落幕，有5766人報考。
測驗中心指出，明天寄發統測成績單，參加集體學校報名者，其成績單會郵寄至學校轉發考生；個別網路報名者，其成績單則郵寄至考生通信地址。
測驗中心表示，屆時網站也會公佈各科原始成績之「組距」、「平均成績」、「前標」、「後標」、「標準差」，四技二專成績單含「原始分數」及「原始級分」以提供考生在各招生入學管道選填志願時參考。
測驗中心也提醒考生，若遲至5月18日仍未收到成績單，務必在5月18日起至5月20日止，於上午9時至下午5時電洽05-5379000轉300查詢補發。考生若對於成績有疑問欲提出複查者,至遲5月18日下午5時前，至測驗中心網站連結「成績複查申請系統」提出複查申請。
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