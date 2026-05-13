勇闖韓國世界美食奧林匹克大賽 樹德科大餐旅系吳君德摘1金1銀

樹德科技大學餐旅與烘焙管理系吳君德參加2026韓國世界美食奧林匹克大賽，從10國、1200名選手中脫穎而出，拿下伴手禮項目金牌與韓式裱花項目銀牌，讓台灣餐飲實力在國際舞台發光。

這項已舉辦23屆的國際賽事，是韓國歷史最悠久、規模具指標性的餐飲競賽，競技項目包含烹飪、西點烘焙、中餐料理、調酒、葡萄酒侍酒師及日式和菓子等多元領域，每年吸引各國選手交流技藝，也是亞洲餐飲盛事。

世界美食奧林匹克大賽今年在首爾舉行，除地主國韓國外，吸引台灣、德國、印尼、美國、印度、新加坡、越南、緬甸及澳門共10個國家、超過1200位好手同場競技，競爭激烈。

吳君德以融合地方特色、創意概念與細膩工藝脫穎而出，獲得評審青睞，勇奪伴手禮項目金牌，韓式裱花項目以花藝層次與美感設計，拿下銀牌，從作品細節到整體呈現，都展現年輕世代餐飲人才對技術與美學的掌握能力。

吳君德說，第一次站上韓國奧林匹克大賽舞台，很開心替台灣與學校爭光，這次比賽學會在壓力中突破自己，未來也會持續精進技術，把台灣特色帶上國際舞台。

樹科大餐旅與烘焙管理系主任林宥君認為，學生在國際賽事獲獎，不只是個人成績，更反映出台灣餐飲教育累積的實力，他指出，競賽的價值不只是名次，準備過程中培養專業態度、抗壓能力與國際視野，未來都將成為進入產業的重要養分。

樹德科技大學餐旅系吳君德在韓國世界美食奧林匹克大賽摘下1金1銀。圖／樹德科技大學提供