統測成績單5/14寄發 下午2時開放網路查分
115學年度統一入學測驗成績單將於5月14日寄發，當天下午2時開放網路查分（https://www.tcte.edu.tw），測驗中心也會公布各科原始成績的組距、平均成績、標準差等統計資料。
技專校院入學測驗中心基金會今天發布新聞稿指出，115學年度四技二專統一入學測驗於4月25日、26日舉行完畢，有6萬5802人報考；115學年度二技統一入學測驗於4月26日舉行完畢，有5766人報考。
115學年度統一入學測驗成績單將於5月14日寄發，參加集體學校報名者，成績單將郵寄至學校轉發考生，個別網路報名者，成績單將郵寄至考生通信地址，5月14日下午2時開放網路查分服務。
測驗中心也會於5月14日下午2時起公布統測各科原始成績的「組距」、「平均成績」、「前標」、「後標」、「標準差」等統計資料，四技二專成績單會包含「原始分數」及「原始級分」，提供考生在各招生入學管道選填志願時參考。
測驗中心提醒，考生若遲至5月18日仍未收到成績單，務必在5月18日至20日期間電洽（05-5379000轉300）查詢補發；考生如對成績有疑義，應於5月18日下午5時前至測驗中心網站連結「成績複查申請系統」，提出複查申請。
▪整理包／115國中教育會考最後衝刺！考場時程、A++高分關鍵全掌握
▪抓包AI代筆！成大全校信驚見「幫我縮減內容」 網笑瘋：Email不能收回
▪老師「弄丟」聯絡簿？媽媽打開竟藏超催淚驚喜 網看哭：小孩會記一輩子
▪碩生學習亂象多…頂大博士生怒轟「乾脆讓AI讀」 網笑：抱歉會請AI改進
▪問一下都不行？連假求助老師未回 家長喊「很難受」網傻眼：乾脆用聯絡簿
▪外國人求救他竟回謝謝！胡志強「說出來讓他人痛苦」學英文 當上總統翻譯、外長
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。