統測成績單5/14寄發 下午2時開放網路查分

115學年度統一入學測驗成績單將於5月14日寄發，當天下午2時開放網路查分（https://www.tcte.edu.tw），測驗中心也會公布各科原始成績的組距、平均成績、標準差等統計資料。

技專校院入學測驗中心基金會今天發布新聞稿指出，115學年度四技二專統一入學測驗於4月25日、26日舉行完畢，有6萬5802人報考；115學年度二技統一入學測驗於4月26日舉行完畢，有5766人報考。

115學年度統一入學測驗成績單將於5月14日寄發，參加集體學校報名者，成績單將郵寄至學校轉發考生，個別網路報名者，成績單將郵寄至考生通信地址，5月14日下午2時開放網路查分服務。

測驗中心也會於5月14日下午2時起公布統測各科原始成績的「組距」、「平均成績」、「前標」、「後標」、「標準差」等統計資料，四技二專成績單會包含「原始分數」及「原始級分」，提供考生在各招生入學管道選填志願時參考。

測驗中心提醒，考生若遲至5月18日仍未收到成績單，務必在5月18日至20日期間電洽（05-5379000轉300）查詢補發；考生如對成績有疑義，應於5月18日下午5時前至測驗中心網站連結「成績複查申請系統」，提出複查申請。