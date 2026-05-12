蕭美琴屏科大談「戰貓精神」 期勉大學生：別被科系侷限

屏東科技大學學生會舉辦名人講座系列，今邀請副總統蕭美琴以「未來的掌舵者：從戰貓視角看青年公共參與」為題演講，蕭美琴提到，「戰貓精神」特質，平時看起來溫柔、可愛，但在關鍵時刻，卻能突破自身極限，展現驚人的能力，期勉學生帶著自信面對未來。

蕭美琴從跨領域視角出發，分為「公共事務的多元參與」、「戰貓外交哲學」、「地方產業轉型案例」以及「個人從政的初衷與學習」四個核心主題。

蕭美琴說，學生可參與公共事務面向很廣泛，民主的運作需要社會百工百業專業人士參與。參與公共事務並不等同於一定要投入選舉或成為政治人物。若對選舉卻步，依然可以透過擔任政府體系內幕僚、大腦推手或技術官僚來協助政策制定等角色。

蕭美琴分享，她從貓的特質體悟出應對艱困外交處境「戰貓精神」，貓具有靈活創意、堅定自信與隨時保持鋒利爪子（建立實力與籌碼）等特質，正如台灣不僅能以「和平雞尾酒」等創意，展現外交堅韌不拔「韌性」，善用在全球晶片供應鏈的關鍵實力，在疫情期間成功爭取國際疫苗支持。

公共政策的落實與青年的未來發展息息相關，蕭美琴以屏東在地「檳榔轉作可可（巧克力）」的產業轉型為例，鼓勵青年在校所學轉化為社會參與的實際行動，一項成功的政策不僅需要農民，更需要仰賴如屏科大培育農業技術專家、加工發酵學者、品牌包裝設計師及地方政府行銷等跨領域實務人才的投入。

座談尾聲，學生會長藍光杰代表彙整提問蕭美琴，過去在花蓮服務，歷經立委、駐美代表到成為副總統，人生階段與角色轉換，心態上需要做哪些調適？是什麼樣的信念與原則讓她一路堅持至今？特別問副總統一路上是否感到開心? 蕭美琴幽默回應「你們開心我就開心」，強調這份開心這句話並不是開玩笑，她認為不能讓下一個世代對國家失去希望。

蕭美琴勉勵同學要不斷學習新知，永無止境學習與提升，離開校園後不要被科系侷限，只要維持「讓台灣更好」的初衷並持續學習成長，就能適應各種職務的變化，在不同崗位發揮自己的價值。

演講結束後，蕭美琴搭乘車輛工程系助理教授陳斌勇帶領學生研發「自動駕駛實驗車」，實地體驗自駕車整車驗證與技術開發。之後到「綠能生物工廠」參訪，由農園生產系助理教授鍾興穎解說，邀請蕭美琴體驗採收玫瑰花。

蕭美琴最後也來逛屏科大員生消費合作社，了解師生從農產品生產、技術開發、產品製造到終端銷售長期耕耘成果，與學生品嘗學生實習產品醇奶布蕾、薏仁漿及融合屏東地方特色的醬油冰淇淋等。

演講結束後，副總統蕭美琴參訪學校的「綠能生物工廠」，由農園生產系助理教授鍾興穎解說，邀請蕭美琴體驗採收玫瑰花。圖／屏科大提供

副總統蕭美琴搭乘車輛工程系助理教授陳斌勇帶領學生研發「自動駕駛實驗車」，實地體驗自駕車整車驗證與技術開發。圖／屏科大提供

演講結束後，副總統蕭美琴參訪學校的「綠能生物工廠」，由農園生產系助理教授鍾興穎解說。圖／屏科大提供

副總統蕭美琴以屏東在地「檳榔轉作可可（巧克力）」的產業轉型為例，鼓勵青年將在校所學轉化為社會參與的實際行動。圖／屏科大提供

副總統蕭美琴逛屏科大員生消費合作社。圖／屏科大提供

演講尾聲，由學生會長藍光杰（右）彙整提問，副總統蕭美琴勉勵同學要不斷學習新知，永無止境地學習與提升，離開校園後不要被科系侷限。圖／屏科大提供

屏東科技大學學生會舉辦名人講座系列，今邀請副總統蕭美琴以「未來的掌舵者：從戰貓視角看青年公共參與」為題演講。圖／屏科大提供