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崑大畢業生影片爆紅破245萬觀看 網友：規格拉那麼高其他學校怎麼辦？

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
崑大視訊系畢業生影片預告爆紅，短短幾天突破250萬觀看。圖／視訊系提供
崑大視訊系畢業生影片預告爆紅，短短幾天突破250萬觀看。圖／視訊系提供

崑山科技大學視訊傳播設計系第25屆學生畢業影片作品「靈駕之上」日前將預告片分享至社群平台Threads宣傳，因幽默情節、輕快音樂與專業運鏡，貼文發布兩天爆紅已突破245萬觀看，累積15萬個愛心點讚、3300多則留言，超過2萬次轉發，迴響熱烈。

預告片在社群發酵網友熱議驚呼說：「說是畢製根本行銷手法吧？」、「這根本就是國片等級」、「畢製規格拉那麼高其他學校怎麼辦？」、「到底哪裡看得到？」

導演賴奕辰分享，原本只是單純在Threads上分享預告片，並宣傳5月17日首映及後續畢展活動，沒想到影片意外獲得大量關注，覺得不可思議，也非常感謝大家的支持。

該系第25屆畢製影片17日在台北光點華山電影院舉辦首映，「靈駕之上」是其中一部。導演賴奕辰、攝影師王磊、製片彭璿緗共同打造，邀請專業演員鄭志偉、周孝安、鄭永岳、謝淑文與王嵐申演出。

影片描述名叫阿良的「接體員」在某次接體過程不慎親吻到一具大體後竟被鬼魂纏身，聽信仙姑的指示他帶著鬼魂踏上尋找投胎之路，展開一場人鬼殊途的黑色喜劇。

指導老師王傳宗表示，吸睛的標準字，調度得宜的鏡頭語言與詼諧輕快的配樂，讓這學生製片完成度直逼國片。不僅在社群創造話題熱度，更入圍「全國技專院校專題實務競賽」、「金點新秀設計獎」、「螺絲起子影展」、「青春影展」、「放視大賞」決選等12項競賽，展現優異創作實力與影像潛力。

王傳宗表示，該劇劇組有近半組員曾在2024年暑假進入他執導的大愛劇場「我們六個」分別於美術組、製片組、攝影組、燈光組擔任實習生，累積實務經驗。實習結束後，同學們隨即投入自己的畢業製作，將片場中的實戰經驗轉化為畢製的創作能量。

其中製片彭璿緗、燈光胡岑瑜與美術游于萱等在「我們六個」殺青後，分別被劇組延攬進入業界工作。王傳宗強調，「畢業即失業」的問題，不會出現在有企圖心的同學身上。

彭璿緗表示，很開心能在製作畢製前參與王老師的劇組，當時在「我們六個」擔任美術組的經驗，對她在「靈駕之上」中分配預算與資源有很大幫助，也因參與劇組拍攝緣故，讓同學們認識演員鄭志偉，進而特地為鄭志偉量身打造關於父親與兒子和解的故事。

復興美工畢業的攝影師王磊原本擁有設計美感。他表示在視訊系四年訓練慢慢將平面的設計眼轉化為鏡頭語言，也在無數次與老師開會討論劇本、分鏡與剪接過程看著作品一步步完整，心中激動難以言喻。

同學說，燈光胡岑瑜只要一上燈，立刻拿出拚命三娘精神，對師傅的要求絕不馬虎。這次許多重要車拍，他將在「我們六個」大量車拍戲，胡岑瑜將學到的打光經驗應用到畢製，果然在光影表現交出漂亮成績單。

王傳宗指出，南部學生較少有機會參與北部劇組實習，當時雖正忙於其他作品後製，一度考慮放棄執導「我們六個」，但想到如果能夠將拍攝期安排在暑假，同學們就有機會進入劇組實習，即使工作繁重仍決定接下拍攝，這段機緣不僅讓學生實際參與劇組運作，也促成「靈駕之上」的演出陣容，包括製片謝淑文受邀演出，並邀請鄭志偉與曾合作「夾縫人生」的鄭永岳共同參與。學生將實習所學轉化為片場能量，「靈駕之上」預告片一上線即爆紅，絕非偶然。

「靈駕之上」預告片連結：

https://www.youtube.com/watch?v=TFVx89kXSts

崑大視訊系畢業生影片預告爆紅，短短幾天突破250萬觀看。圖／視訊系提供
崑大視訊系畢業生影片預告爆紅，短短幾天突破250萬觀看。圖／視訊系提供

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崑大視訊系畢業生影片預告爆紅，短短幾天突破250萬觀看。圖／視訊系提供

崑大視訊系畢業生影片預告爆紅，短短幾天突破250萬觀看。圖／視訊系提供
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崑大視訊系畢業生影片預告爆紅，短短幾天突破250萬觀看。圖／視訊系提供
崑大視訊系畢業生影片預告爆紅，短短幾天突破250萬觀看。圖／視訊系提供

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