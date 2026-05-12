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教部攜15縣市開辦技藝專班 實作習一技之長

中央社／ 台北12日電

國教署於114學年度攜手15個地方政府，開辦44個國中技藝專班，例如屏東縣里港國中讓學生從操作咖啡機到完成精緻料理，習得一技之長，高達96%學生選擇銜接技職教育。

教育部國民及學前教育署今天發布新聞稿指出，為了讓每個孩子都能在舞台上發光發熱，國教署推動「國中技藝教育專案編班計畫」，相較於傳統學科課程，技藝專班更強調實務操作與體驗學習，盼每個孩子都能找到學習的自信與成就感。

國教署於114學年度攜手15個地方政府，開辦44個技藝專班，為熱衷實作的國三學生搭建多元探索空間，引導他們在實作中發掘天賦。

以台東縣賓茂國中為例，該校整合在地高職資源，建構機械、木工、設計、家政、電機電子、食品及餐旅等多元職群探索平台，協助學生找到潛能；新北市積穗國中則透過餐旅、設計與動力機械等多元職群課程的選習歷程，幫助學生在實作中學會把挫折轉化成經驗。

屏東縣里港國中藉由餐旅與設計職群課程，讓學生從操作專業咖啡機到完成精緻料理，習得一技之長，更有高達96%學生選擇銜接技職教育；屏東縣東港高中附設國中部深耕在地特色課程，結合食品、餐旅、家政、設計職群，打造舌尖上的東港文化，傳承海洋文化與職人精神。

國教署提到，技藝專班為國中學生開闢一條專屬道路，盼學生們在豐富的實作課程中獲得信心，並找到最適合自己的方向；未來國教署將持續與地方政府合作，帶領學生們把興趣變成專業。

教育部 國教署 屏東

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