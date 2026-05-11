弘光科大與漢翔航空 啟動縮尺高速無人機產學合作

無人機市場大，弘光科技大學無人機教育與訓練中心這學期與漢翔航空工業公司（AIDC）展開「縮尺高速無人機產學合作研究計畫」，日前在苗栗經國飛行場展開基礎飛行訓練，象徵雙方合作從學術研發正式跨入飛行驗證的關鍵階段，強化弘光作為國內無人機人才搖籃的戰略地位。

無人機教育與訓練中心主任郭俊良表示，縮尺高速無人機是指為了測試先進航空技術、氣動佈局或動力系統，按比例縮小製作的飛行平台，縮尺平台具備高風險承受度與高研發效益，是航太技術疊代的重要載體。基礎飛行訓練是針對未來「縮尺高速無人機」的空氣動力特性與操控穩定性，進行數據蒐集前的基礎飛行技能的訓練與養成。

對漢翔航空，縮尺模型機的實測是高速無人機開發流程中極為關鍵的一環，透過與弘光科大的緊密協作，能有效縮短技術研發週期，並培育未來所需的無人機飛控人才。

郭俊良指出，固定翼高速無人機與一般多旋翼機不同，其操控難度與飛行姿態要求極高。透過與漢翔航空的合作，校方能接觸到最前線的航太設計思維，學生與教官團隊也能在實務中，學習符合產業標準的飛行紀律與維修規範。

弘光科大團隊憑藉專業的無人機教育體系，與漢翔航空研發技術對接，利用經國飛行場優良的空域條件，針對固定翼機型所需的飛行操控如升降、轉向等操作能力進行訓練。

郭俊良表示，此次產學合作彰顯了弘光在無人機領域的教學深度，及中部無人機人才孵化器的重要角色。未來，雙方將持續深化試飛與軟體調校合作，共同推動台灣無人機產業朝向高速度、智慧化之藍海市場邁進。

「縮尺高速無人機產學合作研究計畫」在苗栗經國飛行場展開基礎飛行訓練。圖／弘光科大提供