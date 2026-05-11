快訊

何立峰12日將率團赴韓 與美方舉行新一輪中美經貿磋商

醫院無紙化…台大10月起不主動提供檢驗單 恐增長輩數位落差就醫隱憂

聽新聞
0:00 / 0:00

「3+2」新五專 遲遲不見招生資訊

聯合報／ 記者柯美儀／台北報導

為扭轉技職招生困境，教育部去年推出「三加二新五專」，結合技術型高中與科技大學資源，讓學生透過免統測的單招甄試，於技高就讀三年、科大二專部就讀二年，取得副學士學位，主打學生免受升學考試壓力、可更專注於技職學習。不過，教團表示，新制上路至今定位不明確，且目前實際受惠科別與人數仍有限。

去年共有卅八所科技大學與一三八所技術型高中參與三加二新五專，首屆招生結果並不理想，以大安高工與台科大合作的控制科專班為例，原預計招收卅人，最終僅錄取十五人。

對於制度成效，全中教理事長史美奐質疑，三加二新五專實際效益有限，受惠科別與人數皆不多，目前僅少數如飛機修護等具明確產業需求，且薪資發展潛力相對較高的專業領域較為適用，但相關科系數量有限。

今年三加二新五專邁入第二屆，核定專班一覽表至今未公布，據傳要等到會考考完才公布。國教盟理事長王瀚陽指出，新制度在資訊透明度與宣導上明顯不足，核定專班一覽表公布時間偏晚，導致家長與學生難以充分掌握升學資訊並做出判斷，且制度在學歷認證與定位上仍不明確，建議主管機關應建立統一資訊查詢平台，提升制度透明度，讓學生與家長清楚掌握各項升學選擇。

全教總高中職主委巫彰玫則表示，國三下學期是學生升學選擇的關鍵時期，學生、家長及國中端教師都需要明確且完整的招生資訊，以利及早評估、準備與志願規畫。傳統五專多於一月中旬即公告簡章，相較之下，新五專專班資訊公布較晚，可能壓縮學生規畫時間。

巫彰玫說，資訊公告愈晚，愈容易加深家長「先求穩定」的選擇傾向。

台科大 教育部 升學 五專

延伸閱讀

新竹市公共化幼兒園招生新制 將採全學區登記、統一招生

台師大教育學分納入畢業學分 教團指還有「2關鍵」待改善

他列「選高中非高職」3理由 家長全反駁：考學測一定超慘

教壇危機！高中理科師資荒急速惡化 化學科最吃緊

相關新聞

能救技職萎縮困境？教團指「3+2新五專」成效有限：受惠科別、人數皆不多

受少子化影響，技職體系萎縮最為明顯。教育部最新統計顯示，高中職「專業群科」學生數10年間減少逾13萬人；相較之下，普通科學生數則相對穩定，反映學生與家長選擇逐漸朝普通高中與升學導向集中。全中教理事長史美奐指出，技職體系正面臨招生困難、師資流失與產業人才缺口等連鎖壓力，而教育部推動的「3+2新五專」目前實際受惠科別與人數仍有限。

國小18年少60萬人、國中少35萬人 少子化衝擊技職萎縮最明顯

受少子化影響，國小到高中職都出現學生減少、班級縮編現象。教育部最新統計顯示，18年來，國小學生數減少近60萬人，國中也少了約35萬人；高中職近10年間班級數則減少超過4000班，其中私立學校減幅最為明顯；同時技職體系持續萎縮，顯示學生升學選擇逐漸集中於普通高中。

升學導向 高職學生 10年萎縮13萬人

受少子化影響，技職體系萎縮最為明顯。教育部最新統計，高中職「專業群科」學生數十年間減少逾十三萬人；相較之下，普通科學生數則相對穩定，反映學生與家長更朝普通高中與升學導向集中。全中教理事長史美奐指出，技職體系正面臨招生困難、師資流失與產業人才缺口等連鎖壓力。

「3+2」新五專 遲遲不見招生資訊

為扭轉技職招生困境，教育部去年推出「三加二新五專」，結合技術型高中與科技大學資源，讓學生透過免統測的單招甄試，於技高就讀三年、科大二專部就讀二年，取得副學士學位，主打學生免受升學考試壓力、可更專注於技職學習。不過，教團表示，新制上路至今定位不明確，且目前實際受惠科別與人數仍有限。

新北技職常勝軍 復興商工設計群金牌17連霸

新北技職教育再傳捷報！教育部主辦「115年全國高級中等學校專業群科專題實作及創意競賽」近日落幕，新北市學生從全國數千件作品中脫穎而出，奪4金、3銀、2銅及9件佳作，總計18項獎項，獲獎數穩居雙北第一。其中，復興商工再度展現設計群堅強實力，寫下連續17年蟬聯設計群金牌紀錄，傲視群雄。

台科大設計系畢業展 學生打造可變身椅凳的頭部護具

國立台灣科技大學第26屆設計系畢業展於今登場，展覽以「介」為主題、並以「繩」作為主題意象，象徵在自由與規範之間反覆拉扯、交織出創作軌跡。今年共61組作品展出，學生將廢棄皮球再製為新型環保材料，打造成長

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。