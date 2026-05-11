「3+2」新五專 遲遲不見招生資訊

為扭轉技職招生困境，教育部去年推出「三加二新五專」，結合技術型高中與科技大學資源，讓學生透過免統測的單招甄試，於技高就讀三年、科大二專部就讀二年，取得副學士學位，主打學生免受升學考試壓力、可更專注於技職學習。不過，教團表示，新制上路至今定位不明確，且目前實際受惠科別與人數仍有限。

去年共有卅八所科技大學與一三八所技術型高中參與三加二新五專，首屆招生結果並不理想，以大安高工與台科大合作的控制科專班為例，原預計招收卅人，最終僅錄取十五人。

對於制度成效，全中教理事長史美奐質疑，三加二新五專實際效益有限，受惠科別與人數皆不多，目前僅少數如飛機修護等具明確產業需求，且薪資發展潛力相對較高的專業領域較為適用，但相關科系數量有限。

今年三加二新五專邁入第二屆，核定專班一覽表至今未公布，據傳要等到會考考完才公布。國教盟理事長王瀚陽指出，新制度在資訊透明度與宣導上明顯不足，核定專班一覽表公布時間偏晚，導致家長與學生難以充分掌握升學資訊並做出判斷，且制度在學歷認證與定位上仍不明確，建議主管機關應建立統一資訊查詢平台，提升制度透明度，讓學生與家長清楚掌握各項升學選擇。

全教總高中職主委巫彰玫則表示，國三下學期是學生升學選擇的關鍵時期，學生、家長及國中端教師都需要明確且完整的招生資訊，以利及早評估、準備與志願規畫。傳統五專多於一月中旬即公告簡章，相較之下，新五專專班資訊公布較晚，可能壓縮學生規畫時間。

巫彰玫說，資訊公告愈晚，愈容易加深家長「先求穩定」的選擇傾向。