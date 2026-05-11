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升學導向 高職學生 10年萎縮13萬人

聯合報／ 記者柯美儀／台北報導

少子化影響，技職體系萎縮最為明顯。教育部最新統計，高中職「專業群科」學生數十年間減少逾十三萬人；相較之下，普通科學生數則相對穩定，反映學生與家長更朝普通高中與升學導向集中。全中教理事長史美奐指出，技職體系正面臨招生困難、師資流失與產業人才缺口等連鎖壓力。

教育部近日公布學校概況統計，高中職技職體系學生數近十年明顯下滑，其中「專業群科」學生數自一○四學年度卅三萬七三五四人，降至一一四學年度十九萬九二四六人；又以私校減幅最為明顯，私立高中職專業群科學生數由二○萬六六三七人降至八萬九七九一人。

原本兼具普通與技職探索功能的綜合高中學生數，也從五萬七四八一人降至二萬九一一人，幾近腰斬；相較之下，普通科學生數僅由卅萬九四一○人降至二七萬四九七三人，減少約三點四萬人，減幅明顯較小，也反映學生與家長更朝普通高中與升學導向集中。

史美奐指出，過去高職與高中學生比例約為七比三，台灣自一九九四年推動「廣設高中、大學」政策後，高等教育快速擴張，升學壓力被分散，人人都可念大學，加上少子女化影響，家長偏好讓孩子進入升學導向學校，也使技職與普通教育比例逐漸改變，出現普通高中人數超越高職的情況。

史美奐表示，部分技職科別如配管、營建等已出現明顯招生困難，護理領域也面臨人力不足問題，主因包括工作型態較為辛苦、薪資因素，以及家長普遍希望孩子從事辦公室工作；商管等群科也面臨學生吸引力下降問題，因在現行用人觀念下，商管領域部分職缺如會計等，傾向優先選擇普通大學畢業生，使技職體系培育人才的優勢逐漸被削弱。

史美奐指出，當技職學校招生不穩時，也會連帶影響師資配置，導致願意投入技職教育的師資減少，使學校經營更加困難；在產業缺工持續的情況下，若國內技職人才培育未能有效強化，相關人力需求可能進一步仰賴外籍勞動力補充，形成惡性循環。他認為，應強化國中教師與家長對技職教育的理解，並進一步協助學生探索技職升學與職涯發展。

教育部 少子化 升學 高職

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