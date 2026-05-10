能救技職萎縮困境？教團指「3+2新五專」成效有限：受惠科別、人數皆不多

受少子化影響，技職體系萎縮最為明顯。教育部最新統計顯示，高中職「專業群科」學生數10年間減少逾13萬人；相較之下，普通科學生數則相對穩定，反映學生與家長選擇逐漸朝普通高中與升學導向集中。全中教理事長史美奐指出，技職體系正面臨招生困難、師資流失與產業人才缺口等連鎖壓力，而教育部推動的「3+2新五專」目前實際受惠科別與人數仍有限。

教育部近日公布學校概況統計，高中職技職體系學生數近10年明顯下滑，其中「專業群科」學生數自104學年度33萬7354人，降至114學年度19萬9246人；又以私校減幅最為明顯，私立高中職專業群科學生數由20萬6637人降至8萬9791人。

班級數也同步縮減，高中職專業群科班級數由8760班降至6637班，其中私立高職班級更從5014班減至2534班；普通科班級數則維持穩定。

原本兼具普通與技職探索功能的綜合高中學生數，也從5萬7481人降至2萬911人，幾近腰斬；相較之下，普通科學生數僅由30萬9410人降至27萬4973人，減少約3.4萬人，減幅明顯較小，反映學生與家長選擇逐漸朝普通高中與升學導向集中。

史美奐指出，過去高職與高中學生比例約為7比3，台灣自1994年推動「廣設高中、大學」政策後，高等教育快速擴張，升學壓力雖被分散，「人人都可念大學」，加上少子女化影響，家長偏好讓孩子進入升學導向學校，也使技職與普通教育比例逐漸改變，出現普通高中人數超越高職的情況。

史美奐表示，部分技職科別如配管、營建等已出現明顯招生困難，護理領域也面臨人力不足問題，主因包括工作型態較為辛苦、薪資因素，以及家長普遍希望孩子從事辦公室工作；商管等群科也面臨學生吸引力下降問題，因在現行用人觀念下，商管領域部分職缺如會計等，傾向優先選擇普通大學畢業生，使技職體系培育人才的優勢逐漸被削弱。

史美奐指出，當技職學校招生不穩時，也會連帶影響師資配置，導致願意投入技職教育的師資減少，使學校經營更加困難；在產業缺工持續的情況下，若國內技職人才培育未能有效強化，相關人力需求可能進一步仰賴外籍勞動力補充，形成惡性循環。他認為，應強化國中教師與家長對技職教育的理解，並進一步協助學生探索技職升學與職涯方向。

而教育部去年推出「3+2新五專」，盼能扭轉技職窘境，該制度結合技術型高中與科技大學資源，讓學生透過免統測的單招甄試，於技高就讀3年、科大二專部就讀2年，取得副學士學位。不過，史美奐質疑，該制度實際成效有限，受惠科別與人數皆不多，僅少數如飛機修護系等專業領域具備較明確的產業需求，且國內相關科系較少、薪資潛力相對較高。