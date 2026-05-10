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國小18年少60萬人、國中少35萬人 少子化衝擊技職萎縮最明顯

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
少子女化現象下，從國小到高中職都出現學生減少、班級縮編現象。示意圖／聯合報系資料照片。
少子女化現象下，從國小到高中職都出現學生減少、班級縮編現象。示意圖／聯合報系資料照片。

少子化影響，國小到高中職都出現學生減少、班級縮編現象。教育部最新統計顯示，18年來，國小學生數減少近60萬人，國中也少了約35萬人；高中職近10年間班級數則減少超過4000班，其中私立學校減幅最為明顯；同時技職體系持續萎縮，顯示學生升學選擇逐漸集中於普通高中。

教育部近日公布國中小、高中等學校概況統計，96學年度國小學生數共175.4萬人，114學年度降至116.5萬人，18年間減少約59萬人；國中學生數則從95.3萬人降至60.5萬人，減少約35萬人。

班級數同樣呈下降趨勢，國小班級數從6萬1655班減至5萬1450班，國中則從2萬7889班降至2萬2435班，但減幅均低於學生數；教師數變動相對有限，國小教師數18年間由10萬1360人降至9萬9724人，國中則從5萬1327人降至4萬7885人，反映近年小班化政策與師生比下降趨勢。

高中職端變化更明顯，104學年度至114學年度，高中職總班級數由2萬1450班減至1萬7355班，10年間減少逾4000班，其中私校減幅最為顯著。私立高中職班級數從9047班降至5176班，減少約4成；公立學校班級數則大致維持穩定。

教師數也有相同趨勢，高中職整體教師數由5萬5340人減至4萬9666人，但公立教師數維持約3.7萬人，私校教師數則從1萬8800人大減至1萬2516人，10年間減少超過6000人。

從科別觀察，技職體系萎縮尤其明顯。高中職「專業群科」班級數由8760班降至6637班，其中私立高職班級更從5014班減至2534班，幾近腰斬；相較之下，普通科班級數則維持穩定，甚至略有增加，反映學生與家長選擇逐漸朝普通高中與升學導向集中。綜合高中、進修部與實用技能學程班級數也持續下降，顯示技職路線需求逐年縮減。

國中 少子化 小學

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