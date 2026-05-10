新北技職常勝軍 復興商工設計群金牌17連霸

新北技職教育再傳捷報！教育部主辦「115年全國高級中等學校專業群科專題實作及創意競賽」近日落幕，新北市學生從全國數千件作品中脫穎而出，奪4金、3銀、2銅及9件佳作，總計18項獎項，獲獎數穩居雙北第一。其中，復興商工再度展現設計群堅強實力，寫下連續17年蟬聯設計群金牌紀錄，傲視群雄。

本屆競賽集結全國技職菁英，專題組共有154件作品、620名學生進入決賽，創意組有123件作品、352名學生同場較勁。新北市整體表現亮眼，復興商工一舉奪下3金、1銀及5佳作共9項獎項，成為最大贏家；樟樹國際實中獲1金、1銀、1銅及1佳作；三重商工及新北高工也有亮眼成績。此外，瑞芳高工詹秉鈞老師及三重商工林子卉老師，因連續三屆指導學生獲佳作以上成績，榮獲「優良指導教師」殊榮，展現新北教師長期陪伴學生深耕專題實作的專業能量。

復興商工今年再度拿下專題組設計群金牌，陳珮瑜、吳珝慈等5名同學組成的團隊，以作品「Double Case 旅行必備」摘冠。團隊從旅行者收納與移動不便的實際需求出發，結合高機能、便利性與美感設計，打造兼具實用與創新的旅行配件。學生分享，參賽過程中歷經多次討論、修正與測試，老師許得輝秉持「重視過程勝於結果」的信念，引導團隊發揮所長，最終成果不只是作品，更是團隊反覆淬鍊的學習歷程。

樟樹國際實中以專題組藝術群第一名作品展現關注社會議題的深度。學生李定陽表示，團隊透過採訪傳統藥行老闆、藥師及創新藥行二代，以紀錄片方式深入探討中藥產業轉型，將藥事法議題轉化為具溫度的社會觀察，翻轉大眾對中藥「老舊繁瑣」的刻板印象。

三重商工製圖科團隊以「柑橘品質篩選機構」奪下專題組機械群第二名，從農產品分級需求出發，運用紫外光照射辨識柑橘發霉會產生螢光反應的特性，結合自動化輸送與判斷系統，讓工程技術成功應用於精緻農業，充分體現技職教育「做中學、用得上」的實作價值。

教育局表示，面對產業快速變遷與數位轉型，新北技職教育以解決真實問題為核心，引導學生從生活需求、社會議題到產業應用跨領域合作能力。未來將持續支持各校投入專題研究、技能培訓與創新研發，培養更多具備設計力、實踐力與國際視野的人才，讓技職教育成為推動產業升級的重要力量。

「115年全國高級中等學校專業群科專題實作及創意競賽」近日落幕，新北市學生從全國數千件作品中脫穎而出，奪4金、3銀、2銅及9件佳作，總計18項獎項，獲獎數穩居雙北第一。圖／新北市教育局提供

「115年全國高級中等學校專業群科專題實作及創意競賽」近日落幕，新北市學生從全國數千件作品中脫穎而出，奪4金、3銀、2銅及9件佳作，總計18項獎項，獲獎數穩居雙北第一。圖／新北市教育局提供

「115年全國高級中等學校專業群科專題實作及創意競賽」近日落幕，新北市學生從全國數千件作品中脫穎而出，奪4金、3銀、2銅及9件佳作，總計18項獎項，獲獎數穩居雙北第一。圖／新北市教育局提供