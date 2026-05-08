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嶺東科大千人動漫 「畫台灣」 畫出台灣新世代

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
2026千人動漫畫台灣競賽得獎學生大合照。圖/嶺東科技大學提供
2026千人動漫畫台灣競賽得獎學生大合照。圖/嶺東科技大學提供

嶺東科技大學舉辦創意「千人動漫畫臺灣」，共572件作品競逐，包括223件漫畫與349件插畫，共有全台45所學校、537位創作者踴躍報名參與。今天舉辦頒獎典禮，主辦單位最終頒發60個獎項，總獎金達21萬元，鼓勵青年學子畫出台灣新世代，展現當代青年以畫筆詮釋島嶼文化的多元視角與深刻情感。

邁入第二屆的「畫台灣」競賽，作品題材多元，創作者以細膩的筆觸紀錄從城市街景到山海風景、民俗信仰及日常生活等意象。最受矚目的全場大獎由大明高中余卓桐以作品「紋影之花」奪得，該作品以原住民族文化為靈感，結合現代插畫語彙與細膩構圖，成功展現文化尊嚴與生命意象，成為典禮中最具代表性的視覺亮點。

插畫組金獎由新民高中許芸芯以「光所拼湊的島嶼」獲得；漫畫組方面，則由明道高中張沂榛的「當外星人來到台灣」摘下金獎。此次各類得獎作品涵蓋導覽式漫畫、台式冒險敘事及生態幽默觀察，充份顯現青年學子對台灣文化的感知能力。

為確保評選的專業度，評審團隊特別邀請曾獲金漫獎肯定的漫畫家及具國際獎項經歷的藝術家組成。評審團指出，漫畫組在角色塑造與敘事節奏上表現趨於成熟，整體技法穩定且細節用心，並建議創作者可進一步強化閱讀節奏；插畫組則展現強烈的視覺風格與文化詮釋力。評審強調，除了畫面技巧外，創作者投注於作品中的真誠與熱情，才是真正打動人心的關鍵。

嶺東科大校長陳仁龍表示，看見全台學子展現的豐沛能量深感欣慰，學校將持續投入資源打造尊重藝術的創作平台。

嶺東科大副校長兼設計時尚學院院長王兆華提到，學校去年成立的「動漫遊戲美術應用學士學位學程」今年已擴大招生，未來將持續深化原創動漫教育，讓屬於這片土地的故事能持續發光。

大明高中余卓桐以作品「紋影之花」奪得全場最大獎。圖/嶺東科技大學提供
大明高中余卓桐以作品「紋影之花」奪得全場最大獎。圖/嶺東科技大學提供

金漫獎 青年 漫畫

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