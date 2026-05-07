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台科大設計系畢業展 學生打造可變身椅凳的頭部護具

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
林勤皓（右）、袁旭東從防災議題出發，設計《FLIP 避震護頭凳》，回應台灣地震頻繁與居住空間有限的現實。圖／台科大提供
林勤皓（右）、袁旭東從防災議題出發，設計《FLIP 避震護頭凳》，回應台灣地震頻繁與居住空間有限的現實。圖／台科大提供

國立台灣科技大學第26屆設計系畢業展於今登場，展覽以「介」為主題、並以「繩」作為主題意象，象徵在自由與規範之間反覆拉扯、交織出創作軌跡。今年共61組作品展出，學生將廢棄皮球再製為新型環保材料，打造成長椅，優化球場收納需求；也有學生打造出能翻轉成護具的矮凳，盼讓民眾意識到防災裝備的重要性。

展覽集結設計系學生四年所學，內容涵蓋工業設計、商業設計與視覺傳達設計等多元領域。其中，工業設計組黃方兪、林斯勤觀察到球類產品多由複合材質製成，回收不易，因而與廠商合作實驗，透過拆解粉碎、高密度壓製等方式，將廢棄球皮再製為新型環保材料，打造出《永續球場長椅RE-BOUNCE》，除了優化球場的空間利用及收納需求，也建立「取之於球場，用之於球場」的循環關係。

林勤皓、袁旭東則從防災議題出發，設計《FLIP 避震護頭凳》，回應台灣地震頻繁與居住空間有限的現實，作品外觀為簡約矮凳，但只要透過翻轉即可轉換為頭頸護具，外殼採用脊狀波浪結構分散衝擊力，內部則使用TPU蜂巢材料提升緩衝效果與透氣性，並搭配蓄光設計，在斷電環境下也能清楚辨識。

林勤皓分享，最大的挑戰在於同時滿足「家具」與「護具」兩種不同需求，從造型到結構皆需反覆測試與修正，在乘坐穩定性與配戴安全性間取得平衡，並希望透過作品引起大眾對「防災日常化」的討論。

台科大校長顏家鈺在致詞時表示，設計系的實力在台灣乃至歐洲都是數一數二，這次畢業展以「介」為主題，象徵設計在人、科技與社會之間所扮演的重要介面角色。他指出，隨著AI快速發展，設計學院也積極將AI導入設計教育與應用，成為師生提升效率與拓展創意的助力，也讓學生看見AI在設計中的多元發展，而不是視為取代設計工作的存在。

設計學院院長林銘煌則談到，面對AI發展對人文社會領域帶來的衝擊，設計應該要積極跨足不同領域，與AI建立更緊密的合作關係，擴大設計的能量與影響力。他強調，台科大也將持續推動AI輔助設計的教育理念，培養學生跨域整合與創新應用的能力。

台科大

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