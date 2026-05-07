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北科大工程教育接軌國際 11個學士班獲認證標章

中央社／ 台北7日電

北科大有17個系所參與中華工程教育學會訪評，全數通過認證，其中11個學士班更取得歐洲工程教育品質的認證標章，且為最長6年期認證，顯示北科大工程教育品質已接軌國際標準。

台北科技大學今天發布新聞稿指出，EUR-ACE®Label由ENAEE（歐洲工程教育認證網絡）頒授，是歐洲工程教育品質的重要認證標章，取得EUR-ACE®Label認證，代表學位課程的教育品質符合歐洲工程教育標準，畢業生在歐洲就業、申請工程專業資格或深造時，更具國際認可度。

另外，中華工程教育學會（IEET）於2025年成為EUR-ACE® Label授權機構，通過IEET工程教育認證的學士班及其畢業生，也獲得歐盟相關國家認可，象徵台灣工程教育與歐洲工程教育接軌。

北科大於2025年12月完成17個教學單位的IEET工程教育認證實地訪評，今年3月獲通知全數通過認證，其中有11個學士班進一步取得EUR-ACE® Label，且皆為最長6年期認證，認證效期自2025年6月1日至2031年12月31日。

北科大表示，取得EUR-ACE® Label，不僅是學校長期深耕工程教育品質的重要成果，更有助於提升學生國際移動力與全球職涯競爭力，未來將持續推動更多系所參與IEET認證及EUR-ACE® Label申請，深化與國際工程教育體系接軌，提升北科大工程教育的國際能見度。

北科大 歐洲

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