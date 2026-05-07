北科大工程教育接軌國際 11個學士班獲認證標章
北科大有17個系所參與中華工程教育學會訪評，全數通過認證，其中11個學士班更取得歐洲工程教育品質的認證標章，且為最長6年期認證，顯示北科大工程教育品質已接軌國際標準。
台北科技大學今天發布新聞稿指出，EUR-ACE®Label由ENAEE（歐洲工程教育認證網絡）頒授，是歐洲工程教育品質的重要認證標章，取得EUR-ACE®Label認證，代表學位課程的教育品質符合歐洲工程教育標準，畢業生在歐洲就業、申請工程專業資格或深造時，更具國際認可度。
另外，中華工程教育學會（IEET）於2025年成為EUR-ACE® Label授權機構，通過IEET工程教育認證的學士班及其畢業生，也獲得歐盟相關國家認可，象徵台灣工程教育與歐洲工程教育接軌。
北科大於2025年12月完成17個教學單位的IEET工程教育認證實地訪評，今年3月獲通知全數通過認證，其中有11個學士班進一步取得EUR-ACE® Label，且皆為最長6年期認證，認證效期自2025年6月1日至2031年12月31日。
北科大表示，取得EUR-ACE® Label，不僅是學校長期深耕工程教育品質的重要成果，更有助於提升學生國際移動力與全球職涯競爭力，未來將持續推動更多系所參與IEET認證及EUR-ACE® Label申請，深化與國際工程教育體系接軌，提升北科大工程教育的國際能見度。
▪整理包／115國中教育會考最後衝刺！考場時程、A++高分關鍵全掌握
▪學姊制不合理！北一女儀隊遭爆高跪姿聽講、無法吃午飯 校方回應了
▪留學夢太貴…女兒想出國竟勸「賣房就好」 她陷兩難網驚了：別母女一起傻
▪不挑醫牙、電資！2建中校排1%學霸 繁星選台師大國文、台大地理掀議論
▪被師建議上資源班…家長嘆「不想讓孩去」 網點現實：你不想不代表不需要
▪曬多年前學霸筆記！管中閔捨不得丟的「心血結晶」揭偏執：錯1字就整頁重寫
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。