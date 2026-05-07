花蓮高農丘家銘科技繁星錄取台科大 祖孫三代傳佳話

科技院校繁星計放榜，花蓮高農生物產業機電科學生丘家銘以機械群全國第一名，錄取國立台灣科技大學機械工程系，他的祖父丘永台是花農森林科校友，曾獲行政院模範公務人員，祖母王愛嬌畢業於花農家事科，祖孫3人都是花農傑出校友，在校內傳為佳話。

丘家銘在台北市長大，在木柵高工就讀1年後，轉回花蓮，跟隨祖父母腳步，進入生物產業機電科從1年級就讀。生機科主任盧禮宏盛讚，丘家銘展現超齡的成熟與自律，在校3年總是埋首跨科研發專題、認真準備各項專業檢定，一連考取氣壓丙級、乙級及機電整合丙級3張證照，還參加全國專題競賽榮獲全國佳作。

盧禮宏說，這次全國有229名機械群菁英參與科技繁星，丘家銘以全國第一名之姿錄取台科大機工系，全校師生都以他為榮。

校方細數，丘家與花農的緣分，從祖父丘永台就開始。丘永台堪稱學霸，民國56年以第一名從森林科畢業，並奉獻公職41年，曾任花蓮縣政府地政局、城鄉發展局、社會處等多個局處首長，獲頒內政部第一屆地政貢獻獎、行政院模範公務人員，民國99年退休時，獲行政院頒發特等服務獎章。

丘家銘的祖母王愛嬌也是花農家事科傑出校友，曾在台灣觀光學院擔任講師，退休後全心推廣音樂，15年前接手並擔任「花蓮婦女家庭合唱團」團長。

校方表示，丘家銘的父親丘雲凱（吉米丘）是台灣早期最具代表性的蘋果科技社群「iPhone4.tw」創辦人，丘家銘也在父親的薰陶下，從小就會動手拆解、探索軟硬體，也讓他進入技職領域後，展現出扎實的能力，期許丘家銘將在花農習得的一身本領，在台科大繼續發光發熱。

花農生機科學生丘家銘（左）錄取台科大機工系，科主任盧禮宏（右）大讚以他為榮。圖／花農提供

花農生機科學生丘家銘（中）與祖父丘永台、祖母王愛嬌都是花農傑出校友。圖／花農提供

花農生機科學生丘家銘專注投入機電整合證照訓練。圖／花農提供