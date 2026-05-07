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台科大設計系畢展 廢球皮製長椅、椅凳變地震護具

中央社／ 台北7日電

台灣科技大學設計系舉行畢業展，有學生融入永續理念，讓廢棄球皮再製為新型材料，打造球場長椅；也有學生結合防災議題，透過翻轉，將椅凳轉換為地震時配戴頭上的護具。

台科大設計系第26屆畢業展今天開展，展覽以「介」為主題、以「繩」作為主題意象，象徵學生在自由與規範間反覆拉扯、交織出自己的創作軌跡，共有61組作品展出，反映對環境永續、防災安全、文化探討、動物友善等議題的關注，並以設計回應現實問題的思考與實踐。

台科大設計系學生黃方兪、林斯勤與廠商合作實驗，透過拆解粉碎、高密度壓製等方式，將廢棄球皮再製為新型環保材料，打造「永續球場長椅RE-BOUNCE」。

黃方兪告訴中央社記者，在球場經常會看到廢棄球，最後都被燒掉處理，但其中很多含有塑膠成分，根據她們搜尋資料發現，全台校園每年約產生2.77噸淘汰球類，這麼龐大的廢棄球燒掉後，也可能對空氣造成污染，因此她們希望讓廢棄球能重獲新生。

黃方兪說明，她們鎖定排球、足球、籃球等3種擁有相似結構的球類，經測試後，結合PU（聚氨酯）和黏著劑做成新材料，變成球場長椅的坐墊，並將長椅設計成直線、曲線、直角等3種造型，可搭配球場讓場地最大化，長椅下方和桌子還能暫時收納球具，讓廢棄球皮能重獲新生。

台科大設計系學生林勤皓、袁旭東則從防災議題出發，設計「FLIP 避震護頭凳」，作品外觀為簡約矮凳，只要翻轉即可轉換為頭頸護具，外殼用脊狀波浪結構以分散衝擊力，內部使用TPU蜂巢材料提升緩衝效果與透氣性，並搭配蓄光設計，在斷電環境下也能清楚辨識。

袁旭東表示，台灣地震頻繁，但人們家中卻少有防災設備，原因包括不美觀、佔空間、不想花費等，因此他們希望將防災設備融入日常，選擇將常見的椅凳賦予防護機能，平常可當椅凳使用，地震來時翻轉配戴頭上就變成護具，並設計4種尺寸，從4、5歲幼童到成人都可適用。

台科大 地震

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