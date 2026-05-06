雲科大「芒果炸彈」一票校友曾被砸中 校方今祭獎金辦打芒果比賽

雲林科技大學貫穿校園的龍潭路兩旁種植許多芒果樹，常有芒果掉落，許多校友都曾有路過被「土芒果炸彈」襲擊的經驗，甚至有學生的機車被掉落芒果砸壞，芒果樹幾乎是每位校友的共同記憶。因近期芒果已成熟，學校今舉辦師生打芒果競賽，吸引許多學生挑戰，第一名隊伍以189顆獲得1500元獎金。

雲科大龍潭路芒果樹每到成熟期時，常有學生路過被被芒果打到頭，或是機車輾過芒果打滑，去年甚至有學生機車被芒果砸破，因為龍潭路是雲科大學生上下學常經過的路段，芒果樹幾乎是每位校友的共同記憶。

校方為讓國際生也能體驗雲科大特有的芒果文化，今舉辦「國際師生芒果採摘挑戰賽」，開放國際生及本國生師生組隊參加，參賽隊伍運用主辦單位提供的材料自製採摘工具，在限時60分鐘內進行「摘芒果」挑戰，採收數量前三名可獲得500至1500元的獎金，其餘隊伍可獲得學校自製名片夾。

雲科大國際長葉惠菁表示，比賽吸引15隊報名參加，競爭激烈，第一名由印尼國際生以189顆芒果遙遙領先，第二名菲律賓國際生141顆、第三名本國生130顆。

葉惠菁表示，龍潭路芒果樹早在民國58年即已種植，長年來陪伴學生度過求學時光，從開花、結果到成熟，象徵學子在校期間的成長與累積。過去令人又愛又怕的落果，如今透過活動轉化為趣味競賽，也讓國際生有機會體驗校園獨特文化。

雲科大學務長林蘭東指出，選在畢業季前夕芒果成熟時舉辦活動，別具祝福意涵，不僅增添校園活力，也讓不同國籍師生在合作中留下共同回憶，讓「芒果炸彈」從驚嚇轉為歡笑，成為另類的青春印記。

雲林科技大學貫穿校園的龍潭路兩旁種植許多芒果樹，常有芒果掉落，許多校友都曾有路過被「土芒果炸彈」襲擊的經驗，近期芒果已成熟，學校今舉辦師生打芒果競賽，吸引許多學生挑戰。圖／雲林科技大學提供

雲林科技大學貫穿校園的龍潭路兩旁種植許多芒果樹，是師生及校友共同回憶，學校今舉辦師生打芒果競賽，印尼籍國際生（右）以189顆奪冠。圖／雲林科技大學提供

雲林科技大學貫穿校園的龍潭路兩旁種植許多芒果樹，常有芒果掉落，許多校友都曾有路過被「土芒果炸彈」襲擊的經驗，近期芒果已成熟，學校今舉辦師生打芒果競賽，吸引許多學生挑戰。圖／雲林科技大學提供

雲林科技大學貫穿校園的龍潭路兩旁種植許多芒果樹，常有芒果掉落，許多校友都曾有路過被「土芒果炸彈」襲擊的經驗，近期芒果已成熟，學校今舉辦師生打芒果競賽，吸引許多學生挑戰。圖／雲林科技大學提供