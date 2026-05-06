快訊

五六年級生共同陰影…共用毛巾一人感染全家治療 嚴重恐失明

關鍵48小時！傳美伊接近達成停戰協議 30天內逐步解封荷莫茲海峽

學生淪血汗勞工？中正大學遭搜索5生3師到案 嘉義地檢署證實了

聽新聞
0:00 / 0:00

嶺東中學10人繁星錄取國立科大 展現技職教育亮眼成果

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
科技校院繁星計畫入學昨天放榜，嶺東中學共10位學生錄取國立科技大學。圖／嶺東中學提供
科技校院繁星計畫入學昨天放榜，嶺東中學共10位學生錄取國立科技大學。圖／嶺東中學提供

科技校院繁星計畫入學昨天放榜，嶺東中學共10位學生錄取國立科技大學，其中楊云瑢與高榕均是國中同學，兩人一起就讀嶺東，三年來彼此激勵、良性競爭，楊云瑢透過繁星計畫錄取台灣科技大學企業管理系，高榕均則錄取台北護理健康大學健康事業管理系，表現亮眼。

錄取台灣科技大學企業管理系的楊云瑢表示，在嶺東不只是學習專業，更培養了解決問題與自主學習的能力。高榕均則在兼顧課業與打工的情況下，仍持續精進自我，錄取台北護理健康大學健康事業管理系。他說，「希望未來能投入健康領域，幫助更多人。」

在科技領域方面，嶺東中學電子科學生表現優異。石姓學生從入學時成績並不突出，到逐步建立自信、穩定成長，並在班級中擔任幹部、協助同學，展現顯著蛻變，最終錄取雲林科技大學電子工程系。他說，學校提供多元學習機會，讓他能一步步突破自我。

嶺東中學校長周錦貞表示，學校長期致力推動科技教育與技職專業課程，透過完善的教學規劃與專業師資，引導學生適性發展，培養具備實務能力與未來競爭力的人才。

周錦貞指出，嶺東不僅注重專業知識的傳授，更重視品格與心理韌性的養成，未來學校也將持續深化課程內涵，結合產業趨勢，打造更優質且與時俱進的學習環境。

此外，嶺東中學將於6月6日舉辦高中職家長說明會，向家長與學生介紹學校辦學特色、科技教育課程及升學成果，邀請有興趣的家長踴躍參加，親身了解技職教育的多元發展與未來優勢。

繁星

延伸閱讀

畢業季迎職場新人 嶺東科大就博會釋2500職缺

青年高中「雙乙級」成常態 應屆生橫掃證照引發搶人潮

陸籍生繁星上台大無法讀 陸生父親：小兒子也在台讀高一、盼勿拒門外

崑山科大攜新化高中簽署策略聯盟 打造前瞻產業人才培育鏈

相關新聞

雲科大「芒果炸彈」一票校友曾被砸中 校方今祭獎金辦打芒果比賽

雲林科技大學貫穿校園的龍潭路兩旁種植許多芒果樹，常有芒果掉落，許多校友都曾有路過被「土芒果炸彈」襲擊的經驗，甚至有學生的機車被掉落芒果砸壞，芒果樹幾乎是每位校友的共同記憶。因近期芒果已成熟，學校今舉辦

桃園六和高中機電科嶄露頭角 勇奪全國專題及創意競賽冠軍

桃園六和高中技職教育再傳捷報。在「全國高級中等學校專題實作及創意競賽」中，機電科共有四組作品於全國賽嶄露頭角，其中兩組於複賽獲優勝，另兩組晉級決賽後分別拿下機械群創意組全國第一名及專題組第四名。

116學年四技二專統測改為選考 招策會將辦說明會

116學年起四技二專考招制度將調整，包括統測科目改自主選考、招生採計科目數調整等，招策會也於22日至26日期間舉行說明會...

影／髮絲化作面具、裙襬、怒冠 弘光美髮系畢展驚艷

頭髮只能長在頭上？弘光科技大學美髮造型設計系今天舉辦第14屆畢業成果展「Ψ-RIFT」，長髮絲成為裙襬飾品與髮型相映襯，剪成段的髮絲重組成髮帽，編髮做成鏤空面具，用髮色及造型展現極端情緒爆裂「怒髮衝『

技職秀實力！彰化秀水高工進修部學生考取室內配線甲級、全台第139人

在升學導向仍強烈的教育環境中，彰化秀水高工進修部電機科學生許家和以技職實力走出不同道路。今年4月順利通過高難度的「室內配線甲級技術士」檢定，成為全台第139位取得此項甲級認證的技術人才。他在校期間已累

金門農工橫掃全國技職賽！從高粱酒糟到刮鱗神器 勇奪雙冠

由教育部主辦的「全國高級中等學校專業群科115年專題實作及創意競賽」今日在國立台灣科學教育館舉行頒獎典禮，這項被視為全國技術型高中年度最具指標性的專業競賽，集結全台各校優秀師生團隊同場較勁。金門農工表

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。