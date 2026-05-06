嶺東中學10人繁星錄取國立科大 展現技職教育亮眼成果

科技校院繁星計畫入學昨天放榜，嶺東中學共10位學生錄取國立科技大學，其中楊云瑢與高榕均是國中同學，兩人一起就讀嶺東，三年來彼此激勵、良性競爭，楊云瑢透過繁星計畫錄取台灣科技大學企業管理系，高榕均則錄取台北護理健康大學健康事業管理系，表現亮眼。

錄取台灣科技大學企業管理系的楊云瑢表示，在嶺東不只是學習專業，更培養了解決問題與自主學習的能力。高榕均則在兼顧課業與打工的情況下，仍持續精進自我，錄取台北護理健康大學健康事業管理系。他說，「希望未來能投入健康領域，幫助更多人。」

在科技領域方面，嶺東中學電子科學生表現優異。石姓學生從入學時成績並不突出，到逐步建立自信、穩定成長，並在班級中擔任幹部、協助同學，展現顯著蛻變，最終錄取雲林科技大學電子工程系。他說，學校提供多元學習機會，讓他能一步步突破自我。

嶺東中學校長周錦貞表示，學校長期致力推動科技教育與技職專業課程，透過完善的教學規劃與專業師資，引導學生適性發展，培養具備實務能力與未來競爭力的人才。

周錦貞指出，嶺東不僅注重專業知識的傳授，更重視品格與心理韌性的養成，未來學校也將持續深化課程內涵，結合產業趨勢，打造更優質且與時俱進的學習環境。

此外，嶺東中學將於6月6日舉辦高中職家長說明會，向家長與學生介紹學校辦學特色、科技教育課程及升學成果，邀請有興趣的家長踴躍參加，親身了解技職教育的多元發展與未來優勢。