桃園六和高中機電科嶄露頭角 勇奪全國專題及創意競賽冠軍

桃園六和高中技職教育再傳捷報。在「全國高級中等學校專題實作及創意競賽」中，機電科共有四組作品於全國賽嶄露頭角，其中兩組於複賽獲優勝，另兩組晉級決賽後分別拿下機械群創意組全國第一名及專題組第四名。

獲創意組第一名的「空間魔法．衣桿之翼」，由機電科三年級學生林家妤、彭薰慧、鄭慶瑜在教師徐清芳指導下完成。作品針對淺衣櫃收納不便問題，運用非對稱剪刀連桿機構，使衣桿可隨櫃門開啟呈扇形展開，提升取用便利與空間效率。

獲專題組第四名的「3D列印PLA線材回收製造機」，由機電科與資訊科學生跨域合作，徐清芳、黃淑燕兩位老師指導研發。該設備可將列印廢料再製為可用線材，並透過程式控制與機構設計，將線徑誤差控制在±0.05毫米內，展現工程整合能力。

此外，「手動齒條位移調整機構之概念設計」與「多功能野炊過濾設備」兩組作品於全國複賽中獲優勝肯定，雖未晉級決賽，仍展現學生的專題製作基礎與創新潛力。

六和高中校長蔡聖賢表示，此次成果展現學校長期深耕技職教育的成效，透過專題實作培養學生整合應用與解決問題能力，未來將持續強化與產業接軌，培育實務與創新兼備的人才。

六和高中機電科與資訊科學生吳翊維（左一起）、黃政嘉、楊鈞榮、陳冠銘、林定澤於專題展示會場與國教署署長彭富源（右三）、指導老師黃淑燕（右二）、徐清芳（右一）合影。圖／六和高中提供

六和高中資訊科學生黃政嘉（左二起）、楊鈞榮、機電科學生吳翊維、林定澤、陳冠銘榮獲「全國高級中等學校專題實作及創意競賽」機械群專題組佳作，與指導老師黃淑燕（右一）、徐清芳（左一）合影。圖／六和高中提供