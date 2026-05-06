南台灣首例 大仁科大結合系所跨領域設置日照中心
屏東進入超高齡社會，大仁科技大學與大愛長照服務體系跨界整合，將長照服務現場成為人才培育與創新實踐基地，大仁科大校園設立「鹽埔愛仁日間照顧中心」，以服務即教學、照顧即學習，也是南台灣首個大學裡的日照中心。
鹽埔愛仁日間照顧中心導入大仁科技大學護理、藥學、社工等跨領域專業，結合第一線長照實務，建構照護支持系統，從健康評估、用藥安全到心理社會支持，打造以長者為中心的整合式照護模式。
大仁科大指出，智慧科技導入，打造安全有感照護環境，中心全面升級智慧照護系統，導入生理監測、AI防跌偵測與輔助科技應用，即時掌握長者健康狀態，提升照護安全與效率。
透過合作，打破學用落差，讓學生在學期間進入真實照護場域，參與照護流程與團隊合作，大仁科大表示，「做中學、學中做」模式，強化臨床實務能力與整合應用。
大仁科技大學校長周德光說，此次合作是學校推動產學一體的實踐，提供學生實習與臨床訓練機會，透過智慧照護科技導入，強化跨域整合，讓學生在學期間即能接軌產業需求，達到「畢業即就業」的目標，全面提升長照人才培育品質。
大愛長照服務體系董事長邱秋華說，與大仁科技大學合作，培育長照專業人才提升服務品質，期盼透過創新模式，吸引更多青年投入長照領域，強化在地照護能量。
大仁科大指出，中心也導入代間共學，規畫長者與幼兒互動，透過桌遊、藝術與體適能，促進世代交流與情感連結。
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