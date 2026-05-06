國中會考2A3B 苗栗苑裡高中鄭鈺珊錄取台灣科大設計系

科技校院繁星計畫入學昨天放榜，苗栗縣立苑裡高中鄭鈺珊入學成績並不突出，經過3年的努力，繁星比序設計群全國第一，錄取國立台灣科技大學設計系商業設計組，縣立苑高之光，師生也引以為榮。

縣立苑高在科技校院繁星計畫入學成績亮眼，6名學生錄取國立科技大學，其中，鄭鈺珊以2A3B的成績進入高中，因熱愛繪畫而選擇直升廣告設計科，她認為學校專業的課程設計與老師的引導，讓她能更有自信地在設計領域發光發熱，導師與學校的陪伴與支持，是設計之路最強的後盾。

此外，陳怡婷錄取國立高雄科技大學，她來自單親家庭，為了減輕家計負擔，始終將國立大學視為唯一目標，老師成了她重要支柱，讓她少走了很多彎路，每當遇到學業瓶頸，總是不厭其煩提供教材、題庫，熱心幫她解決所有疑難雜症，讓她更有力量面對未來的挑戰。

縣立苑高校長吳俊秀表示，繁星計畫的成功，不僅是學生努力的成果，更是校內老師們辛勤指導與陪伴的結晶，校方致力於深化技職教育，提供多元適性的輔導資源，讓苑裡的學子能在家鄉就近入學的環境下，依然擁有十足的競爭力。