116學年四技二專統測改為選考 招策會將辦說明會

116學年起四技二專考招制度將調整，包括統測科目改自主選考、招生採計科目數調整等，招策會也於22日至26日期間舉行說明會，協助考生掌握最新考招資訊。

技專校院招生策略委員會今天發布新聞稿指出，因應技職教育體系的考招調整，落實適性揚才精神，招策會將於5月下旬啟動「116學年度技專校院統測科目選考及招生選採說明會」，協助學生、家長及第一線教師，充分掌握最新考招資訊。

招策會提到，116學年起，四技二專考招制度將賦予學生更高彈性，統測科目改為自主選考，考生可依個人興趣與目標，自主選擇應試科目，單群類考生至少選考2科（須含專業科目1科），跨群類考生至少選考3科（專業科目二為必考）。

為減輕學生負擔，招策會提到，116學年起調整招生採計科目，甄選入學第1階段參採科目數調整為「1至4科」，聯合登記分發調整為「2至5科」；資訊及電資相關科系將「大學程式設計先修檢測（APCS）」納入甄選入學第1階段的超額篩選；並增列全國技能競賽「青少年組」獲獎者的優待加分比率，區隔相同賽事不同組別強度。

招策會指出，為了讓師生瞭解試務調整與報名作業，將舉辦「116學年度統測科目選考及招生選採說明會」，解說統測報名流程與招生參採科目查詢系統，並安排座談與學生溝通，5月22日在高雄、5月23日在台中、5月24日在台北辦理3場實體說明會，5月26日安排視訊說明會，歡迎踴躍報名（https://ppt.cc/fcihKx）。