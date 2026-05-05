快訊

獨／花蓮縣刑大大隊長涉洩密「88會館」邱庭鋒妻 檢方命10萬交保

花蓮刑大隊長涉洩密給女性友人 抵達北檢偵訊十萬元交保

影／30年老店大社鬍鬚伯桶仔雞疑爆9人食物中毒 高雄令停業2天清消

聽新聞
0:00 / 0:00

116學年四技二專統測改為選考 招策會將辦說明會

中央社／ 台北5日電
116學年起四技二專考招制度將調整，包括統測科目改自主選考、招生採計科目數調整等，招策會也於22日至26日期間舉行說明會，協助考生掌握最新考招資訊。圖為今年四技二專統測，學生準備進入考場。聯合報資料照，記者曾原信／攝影
116學年起四技二專考招制度將調整，包括統測科目改自主選考、招生採計科目數調整等，招策會也於22日至26日期間舉行說明會，協助考生掌握最新考招資訊。圖為今年四技二專統測，學生準備進入考場。聯合報資料照，記者曾原信／攝影

116學年起四技二專考招制度將調整，包括統測科目改自主選考、招生採計科目數調整等，招策會也於22日至26日期間舉行說明會，協助考生掌握最新考招資訊。

技專校院招生策略委員會今天發布新聞稿指出，因應技職教育體系的考招調整，落實適性揚才精神，招策會將於5月下旬啟動「116學年度技專校院統測科目選考及招生選採說明會」，協助學生、家長及第一線教師，充分掌握最新考招資訊。

招策會提到，116學年起，四技二專考招制度將賦予學生更高彈性，統測科目改為自主選考，考生可依個人興趣與目標，自主選擇應試科目，單群類考生至少選考2科（須含專業科目1科），跨群類考生至少選考3科（專業科目二為必考）。

為減輕學生負擔，招策會提到，116學年起調整招生採計科目，甄選入學第1階段參採科目數調整為「1至4科」，聯合登記分發調整為「2至5科」；資訊及電資相關科系將「大學程式設計先修檢測（APCS）」納入甄選入學第1階段的超額篩選；並增列全國技能競賽「青少年組」獲獎者的優待加分比率，區隔相同賽事不同組別強度。

招策會指出，為了讓師生瞭解試務調整與報名作業，將舉辦「116學年度統測科目選考及招生選採說明會」，解說統測報名流程與招生參採科目查詢系統，並安排座談與學生溝通，5月22日在高雄、5月23日在台中、5月24日在台北辦理3場實體說明會，5月26日安排視訊說明會，歡迎踴躍報名（https://ppt.cc/fcihKx）。

統測

延伸閱讀

四技二專技優甄審4078名額　繳報名費後資格審查

科技校院繁星推薦3242人報名　錄取率59.8%

四技二專統測今登場 首日上午1.7萬人應試較去年增

117年升大學 近半科系不看數學

相關新聞

116學年四技二專統測改為選考 招策會將辦說明會

116學年起四技二專考招制度將調整，包括統測科目改自主選考、招生採計科目數調整等，招策會也於22日至26日期間舉行說明會...

影／髮絲化作面具、裙襬、怒冠 弘光美髮系畢展驚艷

頭髮只能長在頭上？弘光科技大學美髮造型設計系今天舉辦第14屆畢業成果展「Ψ-RIFT」，長髮絲成為裙襬飾品與髮型相映襯，剪成段的髮絲重組成髮帽，編髮做成鏤空面具，用髮色及造型展現極端情緒爆裂「怒髮衝『

技職秀實力！彰化秀水高工進修部學生考取室內配線甲級、全台第139人

在升學導向仍強烈的教育環境中，彰化秀水高工進修部電機科學生許家和以技職實力走出不同道路。今年4月順利通過高難度的「室內配線甲級技術士」檢定，成為全台第139位取得此項甲級認證的技術人才。他在校期間已累

金門農工橫掃全國技職賽！從高粱酒糟到刮鱗神器 勇奪雙冠

由教育部主辦的「全國高級中等學校專業群科115年專題實作及創意競賽」今日在國立台灣科學教育館舉行頒獎典禮，這項被視為全國技術型高中年度最具指標性的專業競賽，集結全台各校優秀師生團隊同場較勁。金門農工表

崑山科大校園徵才逾3000職缺 還有國際生專區

時序將邁入5月進入學子求職旺季，崑山科技大學今辦理校園徵才博覽會，56家業者提供逾3000個職缺，除邀應屆畢業生、畢業校友，更有業者貼心提供國際生求職專區。

被點名宿舍仍有門禁…虎尾科大宵禁「11時至凌晨5時」 校方回應了

台灣學生聯合會今召開記者會，指全台大專校院至今仍有69所，呼籲學校不要再用安全成為管理學生的藉口，要求全面廢除宵禁，國立虎尾科技大學也被點名，校方今晚表示，因有未成年五專住宿生，基於法定照顧責任及家長

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。