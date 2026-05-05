116學年四技二專統測改為選考 招策會將辦說明會
116學年起四技二專考招制度將調整，包括統測科目改自主選考、招生採計科目數調整等，招策會也於22日至26日期間舉行說明會，協助考生掌握最新考招資訊。
技專校院招生策略委員會今天發布新聞稿指出，因應技職教育體系的考招調整，落實適性揚才精神，招策會將於5月下旬啟動「116學年度技專校院統測科目選考及招生選採說明會」，協助學生、家長及第一線教師，充分掌握最新考招資訊。
招策會提到，116學年起，四技二專考招制度將賦予學生更高彈性，統測科目改為自主選考，考生可依個人興趣與目標，自主選擇應試科目，單群類考生至少選考2科（須含專業科目1科），跨群類考生至少選考3科（專業科目二為必考）。
為減輕學生負擔，招策會提到，116學年起調整招生採計科目，甄選入學第1階段參採科目數調整為「1至4科」，聯合登記分發調整為「2至5科」；資訊及電資相關科系將「大學程式設計先修檢測（APCS）」納入甄選入學第1階段的超額篩選；並增列全國技能競賽「青少年組」獲獎者的優待加分比率，區隔相同賽事不同組別強度。
招策會指出，為了讓師生瞭解試務調整與報名作業，將舉辦「116學年度統測科目選考及招生選採說明會」，解說統測報名流程與招生參採科目查詢系統，並安排座談與學生溝通，5月22日在高雄、5月23日在台中、5月24日在台北辦理3場實體說明會，5月26日安排視訊說明會，歡迎踴躍報名（https://ppt.cc/fcihKx）。
▪整理包／115國中教育會考最後衝刺！考場時程、A++高分關鍵全掌握
▪學姊制不合理！北一女儀隊遭爆高跪姿聽講、無法吃午飯 校方回應了
▪留學夢太貴…女兒想出國竟勸「賣房就好」 她陷兩難網驚了：別母女一起傻
▪不挑醫牙、電資！2建中校排1%學霸 繁星選台師大國文、台大地理掀議論
▪被師建議上資源班…家長嘆「不想讓孩去」 網點現實：你不想不代表不需要
▪曬多年前學霸筆記！管中閔捨不得丟的「心血結晶」揭偏執：錯1字就整頁重寫
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。