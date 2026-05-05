高教、技職合作 高醫大、中華醫大推動課程共享、師資交流

高雄醫學大學生科院長許智能今率學術主管團隊參訪中華醫事科大，交流聚焦教學、研究及招生合作，將在教學合作推動課程共享、師資交流及學生學習資源相互支援。

許智能一行參觀醫檢生物系和職安衛生系實驗室，討論合作盼高教、技職體系教育攜手，跨校研究團隊與計畫合作，提升研究能量與成果能見度。招生與人才培育則共同研議多元招生與升學銜接機制，吸引優秀學生投入生命科學與醫事相關領域，培育符合產業與社會需求的專業人才。

許智能與醫藥應用化學系主任林韋佑、生科系主任廖偉廷、生物醫學環境生物系主任劉佩芬、生科院學士碩博學程主任黃俊嬴今天參訪中華醫大交流。中華醫大校長李碧娥帶領主管接待。李碧娥去年從高醫借調中華醫大任校長，期許雙方有更多合作機會，為兩校發展開創更多契機。

李碧娥表示，高醫大、中華醫大雖分屬高教、技職體系，但醫事專業領域相關人才培育相近，高醫大醫藥暨應用化學系與中華醫大製藥系在課程設計、研究主題及人才培育上具高度互補性，具相當大合作發展潛力。

她說，高醫大生物醫學暨環境生物學系所也可和華醫醫檢生物系及食品營養系，在教學與研究層面形成良好分工與整合，為跨校合作創造更多可能。

李碧娥(右)代表學校贈許智能院長等一行紀念品。圖／校方提供

高醫大生命科學院長許智能、中華醫大李碧娥校長帶領雙方學術主管交流，期盼高教和技職教育攜手共創利基。圖／校方提供