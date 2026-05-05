快訊

影／謝國樑B型流感未癒北榮住院 議長童子瑋：明起定期會延會

隨團出國考察猝逝英國旅館內 彰化芳苑農會總幹事洪翊桓享年46歲

中職／邦力多因突發狀況煩心提出離隊 悍將同意並祝福

聽新聞
0:00 / 0:00

高教、技職合作 高醫大、中華醫大推動課程共享、師資交流

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
許智能一行參訪中華醫大醫技系、職安系等特色實驗室。圖／校方提供
許智能一行參訪中華醫大醫技系、職安系等特色實驗室。圖／校方提供

高雄醫學大學生科院長許智能今率學術主管團隊參訪中華醫事科大，交流聚焦教學、研究及招生合作，將在教學合作推動課程共享、師資交流及學生學習資源相互支援。

許智能一行參觀醫檢生物系和職安衛生系實驗室，討論合作盼高教、技職體系教育攜手，跨校研究團隊與計畫合作，提升研究能量與成果能見度。招生與人才培育則共同研議多元招生與升學銜接機制，吸引優秀學生投入生命科學與醫事相關領域，培育符合產業與社會需求的專業人才。

許智能與醫藥應用化學系主任林韋佑、生科系主任廖偉廷、生物醫學環境生物系主任劉佩芬、生科院學士碩博學程主任黃俊嬴今天參訪中華醫大交流。中華醫大校長李碧娥帶領主管接待。李碧娥去年從高醫借調中華醫大任校長，期許雙方有更多合作機會，為兩校發展開創更多契機。

李碧娥表示，高醫大、中華醫大雖分屬高教、技職體系，但醫事專業領域相關人才培育相近，高醫大醫藥暨應用化學系與中華醫大製藥系在課程設計、研究主題及人才培育上具高度互補性，具相當大合作發展潛力。

她說，高醫大生物醫學暨環境生物學系所也可和華醫醫檢生物系及食品營養系，在教學與研究層面形成良好分工與整合，為跨校合作創造更多可能。

李碧娥(右)代表學校贈許智能院長等一行紀念品。圖／校方提供
李碧娥(右)代表學校贈許智能院長等一行紀念品。圖／校方提供

高醫大生命科學院長許智能、中華醫大李碧娥校長帶領雙方學術主管交流，期盼高教和技職教育攜手共創利基。圖／校方提供
高醫大生命科學院長許智能、中華醫大李碧娥校長帶領雙方學術主管交流，期盼高教和技職教育攜手共創利基。圖／校方提供

高教 高醫 高雄

延伸閱讀

中華醫大生物醫學及美容保健系授服繫巾儀式醫美生力軍亮眼出擊

崑山科大攜新化高中簽署策略聯盟 打造前瞻產業人才培育鏈

暨大學士後護理系招生：助跨域育才3年變身智慧醫療專才

台師大赴日辦工作坊　AI物聯網實務經驗推向國際

相關新聞

影／髮絲化作面具、裙襬、怒冠 弘光美髮系畢展驚艷

頭髮只能長在頭上？弘光科技大學美髮造型設計系今天舉辦第14屆畢業成果展「Ψ-RIFT」，長髮絲成為裙襬飾品與髮型相映襯，剪成段的髮絲重組成髮帽，編髮做成鏤空面具，用髮色及造型展現極端情緒爆裂「怒髮衝『

技職秀實力！彰化秀水高工進修部學生考取室內配線甲級、全台第139人

在升學導向仍強烈的教育環境中，彰化秀水高工進修部電機科學生許家和以技職實力走出不同道路。今年4月順利通過高難度的「室內配線甲級技術士」檢定，成為全台第139位取得此項甲級認證的技術人才。他在校期間已累

金門農工橫掃全國技職賽！從高粱酒糟到刮鱗神器 勇奪雙冠

由教育部主辦的「全國高級中等學校專業群科115年專題實作及創意競賽」今日在國立台灣科學教育館舉行頒獎典禮，這項被視為全國技術型高中年度最具指標性的專業競賽，集結全台各校優秀師生團隊同場較勁。金門農工表

崑山科大校園徵才逾3000職缺 還有國際生專區

時序將邁入5月進入學子求職旺季，崑山科技大學今辦理校園徵才博覽會，56家業者提供逾3000個職缺，除邀應屆畢業生、畢業校友，更有業者貼心提供國際生求職專區。

被點名宿舍仍有門禁…虎尾科大宵禁「11時至凌晨5時」 校方回應了

台灣學生聯合會今召開記者會，指全台大專校院至今仍有69所，呼籲學校不要再用安全成為管理學生的藉口，要求全面廢除宵禁，國立虎尾科技大學也被點名，校方今晚表示，因有未成年五專住宿生，基於法定照顧責任及家長

五專免試入學 首納護理科

技專招聯會表示，今年五專完全免試入學單獨招生學校共有卅三校、一六二個科組參與，提供四七八五個招生名額，不採計國中教育會考成績，招收對象限國中應屆畢業生，並於本年度擴大招生規模納入護理科、共計一四七三個

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。