青年高中「雙乙級」成常態 應屆生橫掃證照引發搶人潮

台中青年高中電機電子群水電技術科辦學成果斐然，學生三年學習成效卓越，學校並與得江山、榮鑌、台奕機電、加利安機電、淞普科技等中部知名企業深度合作，畢業即就業。今年應屆畢業生中，取得「雙乙級」證照已成為群科常態，應屆生橫掃證照引發搶人潮。

其中，水電技術科康學豐同學更一舉拿下3張乙級證照在內的7張專業證照，包含：數位電子、室內配線、網路架設等三項乙級證照，以及自來水配管、工業電子、電腦硬體裝修等多項丙級證照，優異表現令全校師生倍感榮耀。

青年高中電機電子群為校內乙級證照訓練的領航重鎮，歷年來檢定通過人數與及格率均居全校表率。12年前，學校於中部地區首創日間部「水電技術科」，多年來已培育超過300位基礎水電工程專才。

即便同業爭相仿效，青年高中始終維持中投區「水電技術科」的執牛耳地位，無論在業界評價或證照質量，皆完美實踐「技術專業、能工巧匠」的辦學目標。

校方表示，水電技術科具備四大教學特色，首先是教學資源豐富，積極爭取教育部「產學攜手合作」、「實習實作能力」及「專家協同教學」等補助計畫，全面升級教學設備。

其次是就業管道暢通，學校與得江山、榮鑌、台奕機電、加利安機電、淞普科技等中部知名企業深度合作，畢業即就業，深獲台中市水電工會肯定。

第三是課程多元前瞻，除了傳統水電，更納入「太陽能光電」、「智慧居家」、「網路架設」、「瓦斯器具裝修」等實務課程，培養符合未來產業需求的人才。

最後則是證照實力堅強，學校落實實用技能班精神，每年皆有多位學生挑戰三乙級、甚至四乙級證照，為傳統產業注入高素質生力軍。

除了專業技能之外，升學成績也是青年高中的強項。透過繁星計畫、技優甄審等管道，歷屆學生屢屢錄取臺科大、北科大、雲科大、高科大等頂尖國立科大；校友中亦不乏攻讀至國立大學碩、博士班者，充分印證「科技領航、升學搖籃」的教育指標。

位於台中大里的青年高中創校逾50年，各科特色鮮明。水電技術科在原有的自來水配管、室內配線基礎上，持續深耕太陽能、消防安全、智慧居家與可程式控制(PLC)等尖端領域。教師團隊更透過晚自習與集訓陪伴學生，打造中部最優質的水電技術專門學校。

青年高中水電科康學豐狂拿7證照，「三乙級」入袋展現能工巧匠實力。青年高中提供