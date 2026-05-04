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影／髮絲化作面具、裙襬、怒冠 弘光美髮系畢展驚艷

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
弘光科大美髮系畢展「Ψ-RIFT」大秀無限延伸新風格髮藝。記者游振昇／攝影
弘光科大美髮系畢展「Ψ-RIFT」大秀無限延伸新風格髮藝。記者游振昇／攝影

頭髮只能長在頭上？弘光科技大學美髮造型設計系今天舉辦第14屆畢業成果展「Ψ-RIFT」，長髮絲成為裙襬飾品與髮型相映襯，剪成段的髮絲重組成髮帽，編髮做成鏤空面具，用髮色及造型展現極端情緒爆裂「怒髮衝『冠』」，突破框架限制，展現新髮藝造型風格。

弘光科大美髮系系主任呂佩芸表示，成果展命名為「Ψ-RIFT」，主題由「Ψ」符號與裂縫英文字組合而成，「Ψ」被用來象徵心理、心靈與意識，也可以說是個人風格的「內在核心」，期許學生在縫隙之間，專業意識重新受啟發誕生，展現出新的自我創新風格。

展演依據核心技術，分為創意剪染組、時尚編梳組、前衛造型組三大組別，總共七組展演。第一組「Gen-2000+」，在時光裂縫中回溯千禧年，學生方信傑說，他的作品呈現賽博龐克風，髮型以淡藍科幻明亮顏色為主調，在裙襬上裝飾長髮絲，用來展現賽博龐克自我表達的獨特風格。

第四組「Eclipse蝕」，用天文現象的隱喻，以死而後生概念來創作髮型。組員林承言指出，她先用衛生紙加白膠做出帽型，再黏上絲絲白髮段，把剪成段的白髮重塑為髮帽，象徵著解構及重生；另一名組員許珮維用編髮做成鏤空面具，她說，面具戴脫之間，像日蝕或月蝕前後，呈現出不同視覺風貌。

第五組「意識斷層」，用髮型來傳達極端情緒爆裂的模樣。組員詹幸娟說，她用紅色來展現憤怒，灰色象徵平靜，夾雜噴成銀色的帶刺塑膠網，代表理智線斷裂，讓髮型有情緒感；另一位組員卓茹琳為展現「怒髮衝冠」的髮感，費心找了中長髮男模特兒，吹塑出張牙舞爪的怒髮，再用鐵絲及輕黏土做出從前額到後腦勺「怒冠」裝飾，造型張力十足。

第七組「妄響」將夢比作樂章，透過髮型及整體造型，演繹光明柔和的好夢和黑暗邪惡的惡夢。組員陳思璇所做的其中一個惡夢髮型，猙獰怪獸後腦長著三個有著笑、怒、哭表情的人頭，令人看了恐懼不已，她說，戴著不同面具的怪獸會用不同模樣來蠱惑人心或傷害人類，想用此來傳達惡夢的帶給人的黑暗感。

呂佩芸表示，為了讓實習及就業無縫接軌，該系學生大四將至業界實習一年，這些大三學生去實習前學習歷程告一段落，舉辦成果展除了展示技術成果，也傳達出他們對於不斷精進美髮專業的熱情，七組作品各具巧思，將髮型搭配造型的各種可能性、創造型、戲劇性玩到極致，讓髮藝無限延伸。

第七組「妄響」的惡夢髮型，猙獰怪獸後腦長著三個人頭，令人看了會害怕。記者游振昇／攝影
第七組「妄響」的惡夢髮型，猙獰怪獸後腦長著三個人頭，令人看了會害怕。記者游振昇／攝影

第四組「Eclipse蝕」，用剪成段的髮絲重組成白色髮帽，編髮做成鏤空面具。記者游振昇／攝影
第四組「Eclipse蝕」，用剪成段的髮絲重組成白色髮帽，編髮做成鏤空面具。記者游振昇／攝影

第五組「意識斷層」，用髮型來傳達極端情緒爆裂的「怒冠」模樣。記者游振昇／攝影
第五組「意識斷層」，用髮型來傳達極端情緒爆裂的「怒冠」模樣。記者游振昇／攝影

學生方信傑作品呈現賽博龐克風，髮型以淡藍科幻明亮顏色為主調，在裙襬上裝飾長髮絲。記者游振昇／攝影
學生方信傑作品呈現賽博龐克風，髮型以淡藍科幻明亮顏色為主調，在裙襬上裝飾長髮絲。記者游振昇／攝影

弘光科技大學 髮型 美妝

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