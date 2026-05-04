技職秀實力！彰化秀水高工進修部學生考取室內配線甲級、全台第139人

在升學導向仍強烈的教育環境中，彰化秀水高工進修部電機科學生許家和以技職實力走出不同道路。今年4月順利通過高難度的「室內配線甲級技術士」檢定，成為全台第139位取得此項甲級認證的技術人才。他在校期間已累計取得5張專業證照，從過去對傳統學科較無興趣的學生，翻轉成電機領域備受肯定的新秀。

26歲的許家和的求學歷程並非一路順遂，他曾就讀和美高中及台中專科國貿科，但因對書本學習興趣有限，成績表現普通，後來休學；不過出身彰化市水電工程行家庭的他，自小耳濡目染接觸電線、工具與工程實務，逐漸培養出對電機技術的興趣與基礎。

許家和在重新思考人生方向後，選擇進入以實務教學見長的秀水高工進修部電機科就讀，白天在家中工程行實作、晚上返校學習理論的方式，建立起「產學並進」的學習模式，也逐步累積專業實力。

「室內配線甲級技術士」被視為電機領域的重要高階證照，不僅報考條件嚴格，術科測驗更考驗技術熟練度、邏輯判斷與臨場應變能力，校方指出，在業界具備乙級證照已相當吃香，而挑戰甲級更顯示技術人才對自我能力的高度要求；同時甲級技術士資格在升學上也具一定優勢。

許家和在師長指導與持續練習下突破難關，成功取得認證，成為全台第139位甲級技術士。他在三年學習期間展現強烈學習動能，除甲級證照外，也陸續取得4張相關專業證照，包括室內配線丙級、室內配線乙級、工學配線丙級、自來水配管丙級等，累計5張證照在手，展現技職學生的高度專業養成成果。

秀水高工校長張智惟表示，許家和的案例，對許多在學術路徑中感到迷惘的學生具有啟發意義，證明技職教育同樣能培養專業人才，並在職場中建立競爭力。

目前許家和已準備投入家族水電工程事業，將所學技術應用於實務，提升工程品質與效率。他表示，證照只是起點，未來仍會持續進修與精進專業能力，深耕在地電機工程產業。

彰化秀水高工進修部電機科學生許家和（右）通過高難度的「室內配線甲級技術士」檢定。圖／秀工提供

彰化秀水高工進修部電機科學生許家和通過高難度的「室內配線甲級技術士」檢定，今返校和學弟妹分享專業經驗。圖／秀工提供