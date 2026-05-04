快訊

0504-0510「血型+生肖」財運TOP5！AB型1生肖「腦力變現王」：合作機會狂湧收入衝高

水煮蛋那層膜別再丟！營養師曝：吃了可護關節、養髮還抗老

出訪史瓦帝尼的策略？「民眾間全邊主義」走出外交死胡同

聽新聞
0:00 / 0:00

技職秀實力！彰化秀水高工進修部學生考取室內配線甲級、全台第139人

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化秀水高工進修部電機科學生許家和通過高難度的「室內配線甲級技術士」檢定，成為全台第139位取得此項甲級認證的技術人才。圖／秀工提供
彰化秀水高工進修部電機科學生許家和通過高難度的「室內配線甲級技術士」檢定，成為全台第139位取得此項甲級認證的技術人才。圖／秀工提供

升學導向仍強烈的教育環境中，彰化秀水高工進修部電機科學生許家和以技職實力走出不同道路。今年4月順利通過高難度的「室內配線甲級技術士」檢定，成為全台第139位取得此項甲級認證的技術人才。他在校期間已累計取得5張專業證照，從過去對傳統學科較無興趣的學生，翻轉成電機領域備受肯定的新秀。

26歲的許家和的求學歷程並非一路順遂，他曾就讀和美高中及台中專科國貿科，但因對書本學習興趣有限，成績表現普通，後來休學；不過出身彰化市水電工程行家庭的他，自小耳濡目染接觸電線、工具與工程實務，逐漸培養出對電機技術的興趣與基礎。

許家和在重新思考人生方向後，選擇進入以實務教學見長的秀水高工進修部電機科就讀，白天在家中工程行實作、晚上返校學習理論的方式，建立起「產學並進」的學習模式，也逐步累積專業實力。

「室內配線甲級技術士」被視為電機領域的重要高階證照，不僅報考條件嚴格，術科測驗更考驗技術熟練度、邏輯判斷與臨場應變能力，校方指出，在業界具備乙級證照已相當吃香，而挑戰甲級更顯示技術人才對自我能力的高度要求；同時甲級技術士資格在升學上也具一定優勢。

許家和在師長指導與持續練習下突破難關，成功取得認證，成為全台第139位甲級技術士。他在三年學習期間展現強烈學習動能，除甲級證照外，也陸續取得4張相關專業證照，包括室內配線丙級、室內配線乙級、工學配線丙級、自來水配管丙級等，累計5張證照在手，展現技職學生的高度專業養成成果。

秀水高工校長張智惟表示，許家和的案例，對許多在學術路徑中感到迷惘的學生具有啟發意義，證明技職教育同樣能培養專業人才，並在職場中建立競爭力。

目前許家和已準備投入家族水電工程事業，將所學技術應用於實務，提升工程品質與效率。他表示，證照只是起點，未來仍會持續進修與精進專業能力，深耕在地電機工程產業。

彰化秀水高工進修部電機科學生許家和（右）通過高難度的「室內配線甲級技術士」檢定。圖／秀工提供
彰化秀水高工進修部電機科學生許家和（右）通過高難度的「室內配線甲級技術士」檢定。圖／秀工提供

彰化秀水高工進修部電機科學生許家和通過高難度的「室內配線甲級技術士」檢定，今返校和學弟妹分享專業經驗。圖／秀工提供
彰化秀水高工進修部電機科學生許家和通過高難度的「室內配線甲級技術士」檢定，今返校和學弟妹分享專業經驗。圖／秀工提供

升學 水電 技職教育

延伸閱讀

新北首座金手基地 新北高工全國唯一3合1技術士考場

理科缺師／教甄報考人數下滑 首見「免筆試直接複試」

分數不再決勝負？四技二專甄選名額飆破7成　專家揭翻盤3大關鍵

台南應用科技大學餐飲系競賽成果亮眼 師生接連於國際與全國賽事獲獎，展現餐飲專業實作能量

相關新聞

影／髮絲化作面具、裙襬、怒冠 弘光美髮系畢展驚艷

頭髮只能長在頭上？弘光科技大學美髮造型設計系今天舉辦第14屆畢業成果展「Ψ-RIFT」，長髮絲成為裙襬飾品與髮型相映襯，剪成段的髮絲重組成髮帽，編髮做成鏤空面具，用髮色及造型展現極端情緒爆裂「怒髮衝『

技職秀實力！彰化秀水高工進修部學生考取室內配線甲級、全台第139人

在升學導向仍強烈的教育環境中，彰化秀水高工進修部電機科學生許家和以技職實力走出不同道路。今年4月順利通過高難度的「室內配線甲級技術士」檢定，成為全台第139位取得此項甲級認證的技術人才。他在校期間已累

金門農工橫掃全國技職賽！從高粱酒糟到刮鱗神器 勇奪雙冠

由教育部主辦的「全國高級中等學校專業群科115年專題實作及創意競賽」今日在國立台灣科學教育館舉行頒獎典禮，這項被視為全國技術型高中年度最具指標性的專業競賽，集結全台各校優秀師生團隊同場較勁。金門農工表

崑山科大校園徵才逾3000職缺 還有國際生專區

時序將邁入5月進入學子求職旺季，崑山科技大學今辦理校園徵才博覽會，56家業者提供逾3000個職缺，除邀應屆畢業生、畢業校友，更有業者貼心提供國際生求職專區。

被點名宿舍仍有門禁…虎尾科大宵禁「11時至凌晨5時」 校方回應了

台灣學生聯合會今召開記者會，指全台大專校院至今仍有69所，呼籲學校不要再用安全成為管理學生的藉口，要求全面廢除宵禁，國立虎尾科技大學也被點名，校方今晚表示，因有未成年五專住宿生，基於法定照顧責任及家長

五專免試入學 首納護理科

技專招聯會表示，今年五專完全免試入學單獨招生學校共有卅三校、一六二個科組參與，提供四七八五個招生名額，不採計國中教育會考成績，招收對象限國中應屆畢業生，並於本年度擴大招生規模納入護理科、共計一四七三個

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。