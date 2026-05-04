台師大工教系公費專班招生 15名額分發7縣市

教育部持續推動技職師資培育公費專班，由台師大辦理的115學年度工業教育系學士班公費專班即日起報名，預計招收15名，未來將分發到台北市、台中市、台南市、高雄市等7縣市。

教育部今天發布新聞稿指出，因應產業發展趨勢及技術型高中專業群科師資需求，教育部持續推動「技職師資培育公費專班」，透過提升公費待遇及整合地方政府支援措施，建立完善培育與輔導機制，提供從入學、培育到就業的全程支持，吸引優秀學生安心投入技職教育。

教育部提到，自114學年度起，由台灣師範大學辦理工業教育系學士班公費專班；另外，自114年起調升公費生待遇，每人每年增加約新台幣7萬2400元，提升投入誘因，持續擴充技職師資量能。

115學年度技職師資培育公費專班招生已開放報名，由台師大辦理的工業教育系學士班公費專班，預計招收15名公費生，培育機械群、動力機械群及電機與電子群等技高重點類科，分發學校包括國立及直轄市立高中，課程規劃結合師資職前教育與實作訓練，並強化產業連結與證照取得。

專班採單獨招生方式辦理，招生對象為高中職畢業生（含應屆畢業生），並須參加統一入學測驗，透過資料審查、術科測驗及面試等程序，甄選具技術實作潛力及教育志向的學生。

教育部提到，目前專班已招收第1屆公費生共錄取15人，根據台師大回饋，專班學生在師長與行政團隊支持下，培養教學熱忱，就學期間也投入弱勢及偏鄉學生輔導，累積教學經驗與信心。

115學年度工業教育系學士班公費專班的分發地區涵蓋台北市、台中市、彰化縣、雲林縣、台南市、高雄市、宜蘭縣等7縣市，有意報考者，可至「高級中等以下教育人才庫入口網」」（https://hr.k12ea.gov.tw/ftsa/RecruitSupport/Index）查詢，預先瞭解未來任教環境與支持資源。