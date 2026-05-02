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澎湖海事全國專題競賽 5組全獲獎展現技職實力
國立澎湖海事水產職業學校1日在全國高中學校專業群科專題實作及創意競賽中，在海事群等5組競賽中全數獲獎，共奪得2亞軍、2季軍和1個佳作，成績大放異彩，並順利晉級全國總決賽。
全國高中學校專業群科專題實作及創意競賽，1日起在國立台灣科學教育館一連展開2天的競技，來自全國各高中各專科學群優秀隊伍，齊聚一堂，同場競技。
澎湖海事由校長顏嘉禾率航海、食品、養殖、輪機、汽車與電子科等跨科合作5組與林家怡等19位學生，4月30日赴台，1日起分組進行專題發表與評選，展現專業實作能力與創新思維，競爭激烈。
澎湖海事表示，海事群與水產群專題組除分別奪下第2名外，另海事群專題組亦獲得佳作；食品群創意組與動力機械群專題組則分別獲得第3名，成績傲視各高中的專業群科。
顏嘉禾表示，此次選派5組19位學生赴台參賽，全數獲獎，是師生長期投入專題實作與技職教育深耕的成果展現，不僅看見學生專業能力的成長，也展現跨領域合作的亮眼表現。未來學校將持續深化跨科合作與實務導向教學，讓學生不僅具備專業技能，更擁有創新思維與團隊合作能力，走向更寬廣的舞台。
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