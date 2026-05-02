金門農工橫掃全國技職賽！從高粱酒糟到刮鱗神器 勇奪雙冠

由教育部主辦的「全國高級中等學校專業群科115年專題實作及創意競賽」今日在國立台灣科學教育館舉行頒獎典禮，這項被視為全國技術型高中年度最具指標性的專業競賽，集結全台各校優秀師生團隊同場較勁。金門農工表現亮眼，一舉拿下「專題組第一名」及「創意組第一名」雙料冠軍，成為全場焦點，也再度證明離島學校同樣具備全國頂尖競爭力。

此次專題組奪冠作品，以「評估高粱酒糟培養之黑水虻幼蟲投餵大和藻蝦對母蝦卵巢發育及幼苗生長之影響」為題，由教師回兆年、黃聖翔指導，學生魏維呈、潘靜芯與謝宜恩組成研究團隊。

團隊從金門最具代表性的高粱酒產業出發，將製酒過程中的副產物「酒糟」再利用，培養黑水虻幼蟲，轉化為高蛋白飼料來源，再應用於水產養殖，觀察對大和藻蝦母蝦卵巢發育及幼苗生長的影響。

研究結果顯示，這項創新飼料不僅能促進母蝦生殖發育，也有效提升幼苗存活率與整體成長表現，兼顧環境永續與養殖效益。評審認為，該研究成功結合農業副產物再利用與水產養殖技術，充分展現技職教育結合在地特色與永續發展的實踐成果。

創意組方面，金門農工則以「AquaMaster極淨多功能刮鱗起子機」勇奪第一名。作品由教師回兆年、何宜恬指導，學生盧泓宇、吳浤章與洪松喬共同開發，針對水產處理流程中傳統刮鱗作業效率低、衛生條件不足等問題，提出具體創新解方。

團隊指出，傳統刮鱗作業高度仰賴人工，不僅耗時費力，也容易造成操作疲勞與衛生疑慮，因此設計整合刮鱗與處理功能的多功能設備，透過機械化操作提升效率，同時降低人力負擔與職業風險。

從操作便利性、安全性到清潔維護機制，團隊皆納入整體設計考量，讓設備兼具實用性與商品化潛力。評審一致認為，該作品不僅具創新價值，更能直接回應產業現場需求，是技職教育與實務應用結合的優秀典範。

校長吳志衍表示，此次榮獲雙料第一，是師生共同努力的成果，也是學校長期推動實務導向教學的重要展現。他指出，在教師專業指導下，學生能從問題發現出發，透過實驗設計與實作驗證，逐步發展出具體可行的研究成果與創新產品，這正是技職教育最核心的價值。

吳志衍強調，技職教育不只是學會一項技能，更重要的是培養解決問題的能力，「當學生能把所學應用在真實情境，回應產業與社會需求，就是教育最有意義的成果」。

金門農工表示，雖位處離島，長期面臨資源限制與環境挑戰，但透過持續推動課程改革、強化實習設備與鏈結在地產業資源，逐步建立具特色的技職教育模式。此次雙冠成績，不僅展現學生專業實力，也象徵離島學校同樣能站上全國舞台發光發熱。未來學校也將持續深化專題實作與創新教學，結合永續發展與地方特色，培育更多具備專業技術、創新思維與社會責任感的產業人才。

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金門農工水產養殖科參加「全國高級中等學校專業群科115年專題實作及創意競賽」，大放異彩，勇奪雙冠。圖／金門農工提供

金門農工學子參加「全國高級中等學校專業群科115年專題實作及創意競賽」，勇奪專題組冠軍，校長吳志衍（右一）與教師回兆年（左一）開心跟學生合影。圖／金門農工提供