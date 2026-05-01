台東縣府攜手屏科大 土木學分班5/4辦說明會

培育台東在地土木工程人才，降低縣民赴外縣市進修時間與交通成本，台東縣政府攜手屏東科技大學土木工程系開辦「台東學士學分班第一期」，預計4日在台東縣政府舉辦說明會。

台東縣政府今發布新聞稿表示，台東幅員遼闊，民眾欲修習土木學分，需往返外縣市，時間與交通負擔沉重。為深耕在地人才，與國立屏東科技大學合作推動課程進駐台東，讓台東縣民眾在地取得國立大學專業學分，打造在地進修、在地培力、在地服務的人才培育。

台東縣政府表示，這次土木學分班規劃培養土木專業核心能力人才，銜接有志考取土木技師資格的進修需求。課程規劃4學期、共23學分，包含工程力學、結構學、測量學等科目；上課時間規劃於星期六上午9時至下午4時30分，兼顧在職進修需求。學員修習課程並達標者，將核發學分證明。

台東縣政府表示，課程計畫由縣政府提供補助及場地協助，學分費用降為每學分新台幣2000元，降低進修門檻；招生對象只要具高中職以上學歷且有意投入土木工程領域、進修專業課程、準備考取相關證照或返鄉服務的民眾均可報名，採線上報名辦理，滿20人即開班。

台東縣政府交通及養護工程處表示，4日下午2時至4時將在台東縣政府選委會的會議室舉辦說明會，讓有意參與的民眾一次了解課程內容、補助資格及報名方式，現場將安排問答時間，由屏科大師資直接回應。