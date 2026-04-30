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崑山科大校園徵才逾3000職缺 還有國際生專區

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
崑山科技大學今辦理校園徵才博覽會，56家業者提供逾3000個職缺，除邀應屆畢業生、畢業校友，更有業者貼心提供國際生求職專區。記者謝進盛／翻攝
崑山科技大學今辦理校園徵才博覽會，56家業者提供逾3000個職缺，除邀應屆畢業生、畢業校友，更有業者貼心提供國際生求職專區。記者謝進盛／翻攝

時序將邁入5月進入學子求職旺季，崑山科技大學今辦理校園徵才博覽會，56家業者提供逾3000個職缺，除邀應屆畢業生、畢業校友，更有業者貼心提供國際生求職專區。

這項名為「2026《勇往職前‧迎向未來》校園徵才博覽會」由勞動部勞動力發展署雲嘉南分署主辦、台南市政府勞工局職訓就服中心協辦，並由崑山科大執行，產業領域涵蓋科技業、製造業、傳統產業、房地產業、服務業、設計業、餐飲業及公部門等，只要投遞履歷即可兌換精美禮品。

參與企業包括台灣松下電器、南茂科技、矽品精密、聯亞科技、新揚科技、東曹石英科技、大億交通、堤維西交通工業、台灣穗高科技、佳和實業、統一實業、統一超商等，因應企業國際化趨勢，東陽實業及緯穎製造除招聘國內人才，更另外開放國際生求職專區，提供更多元就業媒合機會。

崑大學術副校長侯順雄說，技職體系更強調務實致用，並持續深化與產業的連結，為學生創造多元實務學習與就業機會。就業博覽會，正是產學攜手合作、共創成果重要展現平台。他也勉勵在場學子，機會不僅留給準備好的人，更屬於勇於踏出第一步的人，主動嘗試並積極交流，才能為自己開創更多可能

南市府勞工局王鑫基局長指出，台南市持續推動就業媒合，每年辦理就業博覽會，感謝各企業提供優質職缺，也謝謝各大學校及團隊長期投入心力培育人才，特別鼓勵境外學生踴躍參與，讓優秀人才有機會留在台南發展、落地生根。

勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心李奇玫主任也鼓勵在學學生或即將畢業求職者善用公部門所提供各項就業資源，為自己職涯做好準備，就業中心與市府團隊也將持續提供多元服務與支持。

崑山科技大學今辦理校園徵才博覽會，56家業者提供逾3000個職缺，除邀應屆畢業生、畢業校友，更有業者貼心提供國際生求職專區。記者謝進盛／翻攝
崑山科技大學今辦理校園徵才博覽會，56家業者提供逾3000個職缺，除邀應屆畢業生、畢業校友，更有業者貼心提供國際生求職專區。記者謝進盛／翻攝

崑山科技大學今辦理校園徵才博覽會，56家業者提供逾3000個職缺，除邀應屆畢業生、畢業校友，更有業者貼心提供國際生求職專區。記者謝進盛／翻攝
崑山科技大學今辦理校園徵才博覽會，56家業者提供逾3000個職缺，除邀應屆畢業生、畢業校友，更有業者貼心提供國際生求職專區。記者謝進盛／翻攝

崑山科技大學今辦理校園徵才博覽會，56家業者提供逾3000個職缺，除邀應屆畢業生、畢業校友，更有業者貼心提供國際生求職專區。記者謝進盛／翻攝
崑山科技大學今辦理校園徵才博覽會，56家業者提供逾3000個職缺，除邀應屆畢業生、畢業校友，更有業者貼心提供國際生求職專區。記者謝進盛／翻攝

崑山科技大學今辦理校園徵才博覽會，56家業者提供逾3000個職缺，除邀應屆畢業生、畢業校友，更有業者貼心提供國際生求職專區。記者謝進盛／翻攝
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聯亞 勞工局 求職

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