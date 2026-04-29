被點名宿舍仍有門禁…虎尾科大宵禁「11時至凌晨5時」 校方回應了

台灣學生聯合會今召開記者會，指全台大專校院至今仍有69所，呼籲學校不要再用安全成為管理學生的藉口，要求全面廢除宵禁，國立虎尾科技大學也被點名，校方今晚表示，因有未成年五專住宿生，基於法定照顧責任及家長託付，宿舍管理較為審慎，相關規範皆依實際情形滾動式調整。

虎尾科技大學宿舍門禁管理時間若隔天為上課日為晚上11時至隔天凌晨5時，休假日為晚上12時至凌晨5時。

校方表示，因部分住宿生屬五專部未成年學生，基於法定照顧責任及家長託付，在宿舍管理上較為審慎，現行點名機制主要針對五專部學生實施，掌握學生基本安全與生活狀況，屬必要保護措施，並非全面適用所有住宿生，外界對此若有誤解，校方特予澄清。

校方強調，校方始終秉持「安全優先、兼顧自主」原則推動宿舍管理，相關制度係以保障學生安全、維護住宿品質為核心，並非外界所稱過度僵化或管理過嚴。

在宿舍管理制度已納入多項彈性設計，例如，例假日前夕宿舍門禁時間均有延後安排，並採「只進不出」原則，在維護夜間安全的同時，也保留學生合理的生活彈性。另針對未能即時完成點名之情況，設有補點名及事前請假制度，以因應學生課業、活動及其他特殊需求。

此外，宿舍管理並非以懲處為主要目的，而是以輔導導向為核心，希望在保障學生安全的前提下，培養其責任感與生活紀律。

校方表示，宿舍相關規範皆經學生事務相關會議審議通過，並持續依實際執行情況進行滾動式檢討與修正，理解學生對生活自主及住宿品質的期待，但宿舍管理制度仍須在「安全」與「自由」之間取得適當平衡，兼顧整體住宿環境的穩定與秩序。