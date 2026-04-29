四技二專技優甄審4078名額 繳報名費後資格審查
115學年四技二專技優甄審入學有67校參與招生，提供4078個名額，4月29日上午10時至5月6日下午5時受理報名費繳交及資格審查登錄申請，通過審查者最多可報名5個志願校系。
技專校院招生委員會聯合會今天發布新聞稿指出，115學年四技二專技優甄審入學不採計四技二專統一入學測驗成績，凡高中畢（結）業生、學校型態實驗教育學生、非學校型態實驗教育學生或具同等學力學生，且符合簡章規定「適合甄審之技藝技能競賽優勝、技術士職（種）類及專技普考類科對照表」者均可報考。
115學年四技二專技優甄審入學招生採個別報名，考生須先繳報名費後辦理資格審查，考生至四技二專聯合甄選委員會網站（https://www.jctv.ntut.edu.tw/enter42/skill/）取得報名費繳款帳號，於5月5日晚間12時前繳交報名費，並於5月6日下午5時前登錄資格審查資料，登錄完成後於5月6日前以限時掛號郵寄資格審查資料。
技專聯合會將於5月15日上午10時公告資格審查結果，通過資格審查的考生須於5月22日下午5時前，上網選擇報名甄審的校系科（組）、學程，每人最多可報名5個校系科（組）、學程，並依各校自訂繳費方式，於繳費截止日前繳交甄審費用。
考生報名前，如已獲「科技校院四年制及專科學校二年制招收技藝技能優良學生保送入學」、「科技校院繁星計畫聯合推薦甄選入學」、「科技校院四年制及專科學校二年制特殊選才入學聯合招生」或其他招生管道（含大學）錄取報到者，不得再報名技優甄審，違者取消資格。
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