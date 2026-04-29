首度揮軍新加坡世廚認證國際賽 樹德家商餐飲科奪下3金1銀

高雄市樹德家商餐飲管理科今年首度揮軍新加坡，挑戰FHA–Food & Hospitality Asia國際廚藝挑戰賽這項被列為世廚認證A級的國際賽事，面對各國不同年齡層好手，團隊選手超齡穩定和專業，初登場便奪下3金1銀，年僅16歲楊丞睿更在義大利麵餃項目摘下金牌與全場季軍，表現突出。

這樣好成績來自指導老師黃士維、吳懋明賽前密集培訓，從基本刀工、火候到菜色創意設計一一打磨，反覆演練到幾近肌肉記憶，抵達新加坡後，學生必須自行採買食材、摸所在地市場與原料特性，等同在既有挑戰之外，再加入跨文化與環境適應的考驗，推升比賽難度。

上場時，學生毫不怯場沉著應戰，發揮創意和精湛技術脫穎而出，其中楊丞睿在年輕廚師現場烹飪義大利麵餃項目，一舉奪金並摘下全場季軍，接著在金雞挑戰賽再下一城拿金；李羿樺在同場賽事獲得1金1銀，替台灣技職體系爭光。

楊丞睿表示，首次參加國際賽，不只是比廚藝，更是溝通與適應力，才發現英文很重要，讓他萌生未來出國實習、再戰國際的想法；李羿樺則說，站上國際舞台才看見與國際選手差距，壓力真的很大，但也學會怎麼在壓力下穩住自己。

校長陳清美說，學生用實力證明年齡不是限制，下一步學校將強化實務訓練與國際接軌，目標不只是拿獎，而是把台灣年輕廚師送上更大的舞台。

高雄市樹德家商餐飲管理科參加新加坡FHA–Food & Hospitality Asia國際廚藝挑戰賽這項被列為世廚認證A級的國際賽事，奪下3金1銀。圖／樹德家商提供

高雄市樹德家商餐飲管理科在新加坡國際賽事拿下3金1銀佳績。圖／樹德家商提供

高雄市樹德家商餐飲管理科學生在新加坡國際競賽發揮創意和精湛技術。圖／樹德家商提供