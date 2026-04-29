首度揮軍新加坡世廚認證國際賽 樹德家商餐飲科奪下3金1銀
高雄市樹德家商餐飲管理科今年首度揮軍新加坡，挑戰FHA–Food & Hospitality Asia國際廚藝挑戰賽這項被列為世廚認證A級的國際賽事，面對各國不同年齡層好手，團隊選手超齡穩定和專業，初登場便奪下3金1銀，年僅16歲楊丞睿更在義大利麵餃項目摘下金牌與全場季軍，表現突出。
這樣好成績來自指導老師黃士維、吳懋明賽前密集培訓，從基本刀工、火候到菜色創意設計一一打磨，反覆演練到幾近肌肉記憶，抵達新加坡後，學生必須自行採買食材、摸所在地市場與原料特性，等同在既有挑戰之外，再加入跨文化與環境適應的考驗，推升比賽難度。
上場時，學生毫不怯場沉著應戰，發揮創意和精湛技術脫穎而出，其中楊丞睿在年輕廚師現場烹飪義大利麵餃項目，一舉奪金並摘下全場季軍，接著在金雞挑戰賽再下一城拿金；李羿樺在同場賽事獲得1金1銀，替台灣技職體系爭光。
楊丞睿表示，首次參加國際賽，不只是比廚藝，更是溝通與適應力，才發現英文很重要，讓他萌生未來出國實習、再戰國際的想法；李羿樺則說，站上國際舞台才看見與國際選手差距，壓力真的很大，但也學會怎麼在壓力下穩住自己。
校長陳清美說，學生用實力證明年齡不是限制，下一步學校將強化實務訓練與國際接軌，目標不只是拿獎，而是把台灣年輕廚師送上更大的舞台。
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