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五專免試入學 首納護理科
技專招聯會表示，今年五專完全免試入學單獨招生學校共有卅三校、一六二個科組參與，提供四七八五個招生名額，不採計國中教育會考成績，招收對象限國中應屆畢業生，並於本年度擴大招生規模納入護理科、共計一四七三個招生名額。但教育團體直言，護理人員待遇一直未獲改善，能否吸引到學生還很難說。
技專招聯會表示，五專均由大學師資授課，著重培養學生一技之長。就讀五專前三年除了免學費的優惠外，針對畢業後有就業意願的學生，還能搭配教育部五專職場展翅計畫，後兩年的學雜費亦全免。
對於今年五專免試入學首次納入護理科，全教總高中職主委巫彰玫表示，根本問題仍在於護理人員的待遇未獲得大幅改善，在沒有明顯誘因下，學生是否願意進場值得觀察。
巫彰玫也提到，近年發現，技職體系學生若於入學後發現沒有興趣，就容易休學或轉學，因此學生即便進入五專，能否一路讀到畢業也是問題，仍建議政府應拿出配套。
升學輔導平台大學問執行長魏佳卉則認為，近年技高、五專招生都不易，加上各縣市多宣導就近入學，然而護專分散、多是跨區就讀，既然今年納入護理科，呼籲應早點宣傳，否則空有名額，卻沒人報名。
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