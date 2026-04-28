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畢業季迎職場新人 嶺東科大就博會釋2500職缺

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
嶺東科技大學今天舉辦「2026嶺東金鷹就業即讚」就業徵才博覽會，吸引近70家知名企業進駐徵才，釋出超過2500個職缺。圖／嶺東科技大學提供
嶺東科技大學今天舉辦「2026嶺東金鷹就業即讚」就業徵才博覽會，吸引近70家知名企業進駐徵才，釋出超過2500個職缺。圖／嶺東科技大學提供

6月進入畢業季，應屆畢業生及暑期工讀生將投入職場。嶺東科技大學今天舉辦「2026嶺東金鷹就業即讚」就業徵才博覽會，吸引近70家知名企業進駐徵才，釋出超過2500個職缺，涵蓋科技、金融、餐飲、設計及行銷等多元領域，除應屆畢業生外，也有許多在校生提前參與，了解產業趨勢並規劃未來方向。

今天活動吸引大批學生到場投遞履歷、參與面談，不少企業現場初步錄取評估，讓學生在畢業前就有機會銜接職場。活動除徵才媒合外，也安排企業代表與學生面對面交流，並提供履歷健檢與求職諮詢服務，協助學生強化自我行銷能力。透過實際互動，學生更清楚掌握企業用人需求，提升求職準備的精準度。

嶺東科大校長陳仁龍指出，學校近年積極推動「產學共構」機制，去年開設超過200門與企業共同設計的創新課程，更參與台中市政府「動漫遊戲美術實戰培訓專班」及中科跨域訓練平台。透過勞動部與教育部的計畫支持，學生進入星巴克、家樂福、橋椿金屬等知名企業實習後，表現深獲肯定。

陳仁龍說，根據數據顯示，多數實習生在畢業前即獲得企業留任邀請，部分校友更已晉升為中階幹部，充分展現「在學即實習、畢業即就業」的育才成果。

嶺東科大副校長兼產學合作處處長魏清圳指出，除了專業證照的輔導，學校更注重課程與產業的深度接軌，校方持續深耕產學連結，確保學生畢業時不僅擁有一紙文憑，更具備立即投入職場的「即戰力」。

嶺東科技大學今天舉辦「2026嶺東金鷹就業即讚」就業徵才博覽會，吸引近70家知名企業進駐徵才，釋出超過2500個職缺。圖／嶺東科技大學提供
嶺東科技大學今天舉辦「2026嶺東金鷹就業即讚」就業徵才博覽會，吸引近70家知名企業進駐徵才，釋出超過2500個職缺。圖／嶺東科技大學提供

實習 職場 求職 徵才 職缺

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