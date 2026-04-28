北科大辦健走4.8公里 1700人攜手支持健康運動

115年「四技二專統一入學測驗」於4月25日至4月26日舉行，隨著各科考卷答案公布，統測題目的難度受到了網友們的熱議。一名就讀科大設計系的網友發文，稱看到很多人嘲諷統測生連minute都不會拼，他認為

2026-04-28 09:18