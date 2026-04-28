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北科大辦健走4.8公里 1700人攜手支持健康運動
為推廣健康運動風氣，北科大今天舉行大安森林公園健走活動，邀請多所學校師生和鄰里共同參與，約1700人參加，全程約4.8公里，還設置健康促進宣導攤位，推廣健康生活理念。
台北科技大學今天發布新聞稿指出，「健走在北科－大安森林公園健走活動」邀集台北聯合大學系統、台北技職聯盟學校、北科附工等校的師生參與，並結合校友團體、鄰里代表與大安區健康服務中心等單位響應，攜手支持健康運動風氣。
台北科技大學校長任貽均表示，適時走出戶外、親近自然，能讓身心在步行間獲得放鬆與調適，期許師生培養規律運動習慣，讓健康成為每位北科人共同的生活態度。
健走活動於上午9時30分展開，在北科大校長任貽均鳴槍後正式啟程，路線自校園出發，沿新生南路前往大安森林公園後折返，全程約4.8公里。
北科大提到，活動尾聲也於圖書館前人文廣場設置健康促進宣導攤位，涵蓋規律運動、預防代謝症候群、菸害防制等健康知識，並結合安心助學資源，提供學生多元關懷，期望透過健走活動持續深化師生運動習慣的養成，共同推動健康促進。
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