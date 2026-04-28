新北首座金手基地 新北高工全國唯一3合1技術士考場
新北市首座「金手基地」今在新北高工啟用，為全國唯一同時具備CNC銑床乙級、塑膠模具乙級及沖壓模具乙級術科檢定合格考場的專業場域，象徵新北技職教育設備與培訓量能再升級，朝國際級技術人才培育邁進。
新北市教育局長張明文表示，新北長期投入技職教育發展，每年編列超過千萬元推動金手培訓制度，並提供百萬元獎勵金鼓勵學生精進技能。以2025年亞洲技能競賽為例，新北6名國手奪下5金1銀，得獎率100%，在教育部五大類技藝競賽中也取得50座金手獎、132人次獲獎，成績亮眼。
此次啟用的「未來智造模創金手基地」，現場展示從數位設計到產品成形的完整學習流程，包含五軸精密加工體驗、精密作品「西洋棋騎士」切削示範，以及湯匙沖壓製作等，呈現傳統加工技術邁向智慧製造的轉型。新北高工近年在全國工業類學生技藝競賽表現突出，曾三度奪下金手獎第一名，並於全國技能競賽模具職類決賽包辦冠軍與季軍。
基地建置也結合產業資源共同投入，包括傑出校友、家登集團董事長邱銘乾，以及安威機具、起點設計、普羅森科技等企業，合計捐助逾百萬元設備與經費。其中安威機具捐贈CNC設備，起點設計與普羅森科技提供3D數位製造光固化設備，讓學生在校即可接軌產業實務，縮短學用落差。
學生也分享，基地啟用後訓練環境明顯提升。模具科學生表示，選手室空間重新規畫後，工作區與討論區分流，有助於提升專注度與訓練效率；另有學生指出，基地展示歷屆學長獲獎成果，讓人感受到技術傳承與榮耀。
教育局表示，新北市已投入近4千萬元建置12間國際級金手培育基地，並推動三級培訓及六大技職競賽人才育成策略，整合教育部、勞動部與產學資源，持續完善技職人才培育機制，協助學生累積專業能力，提升未來競爭力。
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