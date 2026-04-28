快訊

「親手破壞我家庭」范姜彥豐怒告粿粿、王子 判賠100萬判決書將公開

羅生門…國小生持刀霸凌案 中鋼爸喊冤：自己小孩才是受害者

怎取得通行許可？159億豪華遊艇勇闖荷莫茲海峽 幕後船主來頭不小

聽新聞
0:00 / 0:00

南亞技術學院爭議升溫…教師發聲反擊 校務資源運用成焦點

桃園電子報／ 桃園電子報

1386813
南亞技術學院。圖：截自Google Maps

桃園市中壢區的南亞技術學院日前爆發校務爭議，從教師排課問題一路延燒至校務治理與資源分配，引發社會關注。一名教師吳國輝今（28）日公開回應校方說法，質疑自己遭長期邊緣化，並認為制度運作存在不公平情形。

根據校方4月23日新聞稿，吳國輝因「資績排序」長期排名最後，導致連續2個學年度、共4個學期未被安排授課，但學校仍持續發放薪資，並依規定提供轉調與折抵授課時數等機制。校方也指出，因其授課時數不足且未申請折抵措施，依程序啟動相關人事處理。

不過，吳國輝於今天提出不同說法，認為所謂「資績排序」有相當比例由主管評分，可能影響評分公平性，導致特定教師長期處於不利位置。他也指出，自己曾配合學校調整任教單位，但後續卻未被安排課程，質疑制度被用來作為人事處理工具。

對於校方表示提供折抵授課時數機制，吳國輝則指出申請時程與制度設計存在落差，並稱自己曾嘗試申請但過程並不順利，同時強調長期投入學生社團訓練並帶領學生在全國賽事獲獎，但相關表現未被納入評量。

此外，雙方對於校內會議過程也各有說法。校方指控吳國輝違反規定錄音並影響會議進行；吳國輝則表示錄音是為了保留自身發言內容，並質疑會議過程是否充分保障當事人權益。

除了教師人事爭議外，校方資源使用也成為外界關注焦點。外界質疑，在教師面臨授課不足與可能資遣壓力的同時，校內高層薪資與用車配置是否合理。教育部先前也已指出，校方公務車使用確有未符管理規定情形，已要求檢討改進。

對於整體事件，校方強調所有作業均依校內規定與教育部相關法規辦理，並未損及教師權益；但吳國輝則認為，問題不只是制度本身，而是制度執行是否公平透明，呼籲外界關注校務治理問題。

相關爭議已從個別教師事件，延伸至制度公平與資源分配議題，後續發展仍有待主管機關進一步釐清。

本文章來自《桃園電子報》。原文：南亞技術學院爭議升溫 教師發聲反擊 校務資源運用成焦點

教師

延伸閱讀

南亞學院遭爆苛待教職員、副校長爽搭400萬豪車 教育部出手了

女足後…台師大體操教練爆霸凌、性騷 教育部：組專案小組檢視訓練文化

社工、代理師都有 偏鄉校護領不到久任獎金 教育部：1個月內啟動討論

偏鄉校護領不到久任獎金 說好1個月檢討 教育部曝新進度

相關新聞

新北首座金手基地 新北高工全國唯一3合1技術士考場

新北市首座「金手基地」今在新北高工啟用，為全國唯一同時具備CNC銑床乙級、塑膠模具乙級及沖壓模具乙級術科檢定合格考場的專業場域，象徵新北技職教育設備與培訓量能再升級，朝國際級技術人才培育邁進。

五專完全免試入學獨招今報名 今年首納「護理科」前3年免學費

技專招聯會今天表示，115學年度五專完全免試入學單獨招生學校計33校、162科組，提供4785個招生名額，招生不分就學區，招收對象限為國中應屆畢業生，115學年度擴大招生規模納入「護理科」計1473個

統測生連minute都不會拼？科大生籲勿忽視技職2特點：沒必要踩低

115年「四技二專統一入學測驗」於4月25日至4月26日舉行，隨著各科考卷答案公布，統測題目的難度受到了網友們的熱議。一名就讀科大設計系的網友發文，稱看到很多人嘲諷統測生連minute都不會拼，他認為

四技二專統測答案公布！5月14日寄發成績單

115學年度統一入學測驗26日落幕，技專校院入學測驗中心統計，本次四技二專與二技合計報名7萬1568人，較上學年度減少1033人；四技各節平均缺考率為5.95％、二技為5.88％，均較去年略增。成績單預計5月14日寄發，考生如有疑義可於5月18日前申請複查。

高齡化及護理荒 小港醫院、高醫岡山與育英醫專一條龍培育人才

人口結構老化，各地第一線專業護理與長照人才出現大量缺口。有感於傳統教學模式面臨校園與臨床現場斷層，高雄市立小港醫院、高醫岡山醫院與育英醫護管理專科學校簽署策略聯盟合作備忘錄（MOU），未來採臨床共育雙軌並行制，合作打造從入學到就業的一條龍人才培育制度。

路見車禍熱心協助 弘光護理系2女學生善舉不想被公開表揚

弘光科技大學校安中心日前接獲一通來自救護車司機電話，司機請校方轉達謝意，感謝二名見義勇為的護理系女學生，在事故現場提供及時的協助。二人是護理系二技日間部一年級的陳姓與莊姓學生，二人都說想低調，不願接受公開表揚。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。