南亞技術學院。圖：截自Google Maps

桃園市中壢區的南亞技術學院日前爆發校務爭議，從教師排課問題一路延燒至校務治理與資源分配，引發社會關注。一名教師吳國輝今（28）日公開回應校方說法，質疑自己遭長期邊緣化，並認為制度運作存在不公平情形。

根據校方4月23日新聞稿，吳國輝因「資績排序」長期排名最後，導致連續2個學年度、共4個學期未被安排授課，但學校仍持續發放薪資，並依規定提供轉調與折抵授課時數等機制。校方也指出，因其授課時數不足且未申請折抵措施，依程序啟動相關人事處理。

不過，吳國輝於今天提出不同說法，認為所謂「資績排序」有相當比例由主管評分，可能影響評分公平性，導致特定教師長期處於不利位置。他也指出，自己曾配合學校調整任教單位，但後續卻未被安排課程，質疑制度被用來作為人事處理工具。

對於校方表示提供折抵授課時數機制，吳國輝則指出申請時程與制度設計存在落差，並稱自己曾嘗試申請但過程並不順利，同時強調長期投入學生社團訓練並帶領學生在全國賽事獲獎，但相關表現未被納入評量。

此外，雙方對於校內會議過程也各有說法。校方指控吳國輝違反規定錄音並影響會議進行；吳國輝則表示錄音是為了保留自身發言內容，並質疑會議過程是否充分保障當事人權益。

除了教師人事爭議外，校方資源使用也成為外界關注焦點。外界質疑，在教師面臨授課不足與可能資遣壓力的同時，校內高層薪資與用車配置是否合理。教育部先前也已指出，校方公務車使用確有未符管理規定情形，已要求檢討改進。

對於整體事件，校方強調所有作業均依校內規定與教育部相關法規辦理，並未損及教師權益；但吳國輝則認為，問題不只是制度本身，而是制度執行是否公平透明，呼籲外界關注校務治理問題。

相關爭議已從個別教師事件，延伸至制度公平與資源分配議題，後續發展仍有待主管機關進一步釐清。

本文章來自《桃園電子報》。原文：南亞技術學院爭議升溫 教師發聲反擊 校務資源運用成焦點