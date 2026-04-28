五專完全免試入學獨招今報名 今年首納「護理科」前3年免學費
技專招聯會今天表示，115學年度五專完全免試入學單獨招生學校計33校、162科組，提供4785個招生名額，招生不分就學區，招收對象限為國中應屆畢業生，115學年度擴大招生規模納入「護理科」計1473個招生名額。
技專招聯會說，115學年度五專完全免試入學單獨招生報名採集體報名方式，於4月28至5月4日辦理，不採計國中教育會考成績，免試生限選擇1所招生學校及1個科組報名。
五專完全免試入學單獨招生採計免試生於國中就學期間「多元學習表現服務學習」、「均衡學習」及各 招生學校另採計「其他」比序積分等項目作為「總積分」，相關規定可參閱各校招生簡章。
技專校院招生委員會聯合會總召單位特別指出，五專授課均為大學師資，並提供學生學習專業技能的最佳環境，著重培養學生一技之長，畢業即就業。就讀五專前三年除免學費的優惠外，針對畢業後有就業意願的學生，更可搭配教育部五專職場展翅計畫，五專後兩年的學雜費亦全免。
相關招生訊息可至115學年度五專完全免試入學招生網路報名平台查詢（ https://www.jctv.ntut.edu.tw/enter5W/ ）。若對本項入學招生有任何詢問，可逕洽總召單位技專校院招生委員會聯合會。
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