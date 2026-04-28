統測生連minute都不會拼？科大生籲勿忽視技職2特點：沒必要踩低

115年「四技二專統一入學測驗」於4月25日至4月26日舉行，隨著各科考卷答案公布，統測題目的難度受到了網友們的熱議。一名就讀科大設計系的網友發文，看到有人嘲諷統測生連minute都不會拼，他認為「大學錄取門檻的制度紅利」與「統測生專業技術的時間成本」皆是技職教育下不可忽視的現實，每個人擅長的事物本就不同，呼籲不要透過踩低他人來證明自己。

115統測結束後，各科的答案陸續公布，其中英文考卷填充題第二題要求拼出「minute」，此題引起網友們熱烈討論，普遍認為「實在太簡單」。對此，一名網友在Threads發文，表示他身為科大設計系的學生，並不否認學測難度比統測高，但希望大家在爭論難度時，不要忽視技職教育的2個現實：

一、錄取門檻的制度紅利

根據目前大學的入學體制，高中生用學測成績進入科大門檻較低，簡單來說，學測生進入科大的分數往往比統測生更低，因此有些高中生會把科大當「保底」，原因就在於錄取難度較低。

二、專業技術的時間成本

高職生三年來不只要讀國英數這些基本科目，需要花更多時間在讀專業科目的知識與實習，這也造成了許多高中體系進到科技大學的學生，在設計或實作上會較為吃力，因為高職生培養三年的專業能力並不是幾個月就能追上的。

原PO認為，不同的教育制度會培養出不同的人才，有些人較擅長讀書；有些人則更擅長實作，沒必要拿較難的考卷去嘲笑努力學習專業能力的人，更不用透過踩低別人來證明自己有多厲害。

此文一出，有一名就讀科大的學測生回應，他認同原PO的大多數想法，不過如果要用學測進到科大其實並不容易，「沒有絕對紅利部分」，特定學校的某些科系反而更難進，同時也指出統測生與學測生各有擅長之處，彼此學習才是相處之道。

原PO則回答，他對學測的了解是根據朋友經驗得知的，大多數科大科系的入學門檻確實對高中生友善很多，因此老師也會鼓勵高中生去科大。此外，高職生三年來學習的價值不僅僅是應付考卷，還有專業能力、產業理解這些即戰力，他希望民眾能跳脫題目難度、多去尊重不同體系下達成的成就。

此文的觀點獲得多數網友的支持，「推，統測生和學測生必看」、「人間清醒」、「說得很好，起點各不同，況且學測和統測本就是不同條路」、「謝謝你，終於看到一個正常人的貼文」、「推，這才是我想看到的完整的事情脈絡，而不是只單看結果去引導出錯誤又帶偏見的論述」。

除了英文以外，統測數學A考科第1題也引發討論。一名網友曬出數學題目：有30位同學透過外送平台點飲料，每人一杯，並提供四種飲料與各自杯數的統計表，要求找出最受歡迎的選項。由於題幹清楚、數據直接，沒有額外條件或複雜計算，讓不少人直呼「一眼就能看出答案」，卻也因此引發「會不會太單純」的疑問。