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基隆商工攜手勤益科大 無人機智慧監測基隆河

中央社／ 基隆27日電

國立基隆商工與國立勤益科技大學攜手，推動基隆河無人機智慧監測計畫，並簽訂合作意向書，盼透過無人機巡檢與人工智慧辨識，提升河川監測效率。

基隆商工航空電子科與勤益科大電資學院推動「基隆河川無人機智慧監測示範計畫」，今天舉行成果發表會，計畫以基隆河段為實施場域，結合無人機自動巡檢、圖資蒐集與人工智慧（AI）辨識技術，針對河川環境展開監測。

基隆河去年受到排放廢水污染，導致基隆市和新北市汐止區逾10萬戶用水受影響。發表會現場設置「Demo展示區」，模擬倒入污染液體，展示AI系統即時判讀異常狀況，並連線無人機示範自動化取樣流程。

負責執行合作專案的基隆商工航空電子科教師蔡宗和表示，已初步完成以大華橋為中心100公尺基隆河段建模作業，希望能持續推動計畫，優先完成基隆市境內的基隆河段建模，也盼基隆市政府挹注資源共同合作，未來能將技術轉移給市府或相關單位，減少巡查河川人力。

基隆商工校長林子建說，基隆商工航電科長期以無人載具應用為核心，推動學生培養智慧應用及跨領域整合能力，這次與勤益科大電資學院合作，不僅能拓展學生對智慧科技應用的視野，也讓技職教育與「大學社會責任實踐」（USR）精神進一步落實。

勤益科大電資學院院長程榮祥指出，這次跨區域合作，結合基隆在地場域與智慧科技應用，正是USR精神的具體展現。透過跨校合作，不僅促進教育資源共享，更為未來智慧城市、環境永續及科技治理等發展方向奠定良好基礎。

基隆商工 無人機 基隆

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