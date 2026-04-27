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高齡化及護理荒 小港醫院、高醫岡山與育英醫專一條龍培育人才

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
小港醫院、高醫岡山醫院與育英醫護管理專科學校簽署「策略聯盟合作備忘錄（MOU），未來採臨床共育雙軌並行制。圖／小港醫院提供
小港醫院、高醫岡山醫院與育英醫護管理專科學校簽署「策略聯盟合作備忘錄（MOU），未來採臨床共育雙軌並行制。圖／小港醫院提供

人口結構老化，各地第一線專業護理與長照人才出現大量缺口。有感於傳統教學模式面臨校園與臨床現場斷層，高雄市立小港醫院、高醫岡山醫院與育英醫護管理專科學校簽署策略聯盟合作備忘錄（MOU），未來採臨床共育雙軌並行制，合作打造從入學到就業的一條龍人才培育制度。

高雄市立小港醫院長洪志興、高雄醫學大學附設高醫岡山醫院院長黃炫迪與育英醫專校長張弘志23日簽署「策略聯盟合作備忘錄（MOU）」，三方將打破傳統「先學理論、後進醫院」的模式。

小港醫院定位為人才培育的延伸，透過專業醫護團隊進駐校園推行業師共教模式，將健康醫學、高齡照護等臨床案例與設備操作導入日常教學課程。

高醫岡山醫院擔任智慧醫療護理與區域臨床實踐的角色，將規畫AI智慧照護與健康監測技術，建置智慧教學與模擬場域，讓學生可提早接觸最新的智慧醫療，強化個人未來的競爭力。

育英醫專校長張弘志表示，面對醫護需求激增與人口老化，傳統先理論後實習的接力模式已達極限，簽約重點在於開創「學校與醫院雙軌並行」的新標竿，讓臨床情境成為學生的日常。校方將整合護理、高齡照護與健康醫學等教學資源，從學生報到那天起就正式連結醫療體系，確保課程徹底實戰化，建立起有強大醫院做為後盾的品牌特色。

長照 高雄 醫護 臨床 實習

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