高齡化及護理荒 小港醫院、高醫岡山與育英醫專一條龍培育人才

115學年度統一入學測驗今（26）日落幕，不少考生終於卸下壓力，但也有許多人迫不及待對題目與答案展開熱烈討論。一名網友分享剛結束的數學A考科第1題，直呼題目「簡單到不敢相信」，甚至讓人懷疑是不是暗藏陷阱，貼文迅速在社群平台引發關注。

2026-04-26 21:53