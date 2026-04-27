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台科大學生鄭立楷打造鋼彈模型 全球競賽奪冠

中央社／ 台北27日電
台灣科技大學學生鄭立楷除了會製作鋼彈模型，還涉獵可動人偶、微縮模型與人像模型製作，並嘗試布偶縫製與原創公仔設計。（台科大提供）
台灣科技大學學生鄭立楷除了會製作鋼彈模型，還涉獵可動人偶、微縮模型與人像模型製作，並嘗試布偶縫製與原創公仔設計。（台科大提供）

鋼彈動畫風靡全球，台科大設計系學生鄭立楷從動畫結局延伸發想，並參考義大利巴洛克時期藝術家的雕塑，打造作品「KIRA KIRA」，在鋼彈模型製作家全球盃U-20組奪冠。

台灣科技大學今天發布新聞稿指出，鄭立楷自國小時就特別喜愛「鋼彈創鬥者」動畫，成為他開始嘗試改裝模型、加入個性化元素的契機；並於國高中階段開始動手製作零件、進行改裝與上色。

鄭立楷表示，早期透過網路文章和影片進行自學，在資源不充足時，許多基礎技法需仰賴自行摸索，每個環節皆透過反覆嘗試、累積經驗；相較於單純學會既有技術，他更享受在過程中延伸出新做法，例如思考如何讓製作更有效率、後續加工更便利，或是讓模型呈現更理想的效果。

以作品「KIRA KIRA」獲得第13屆「GBWC鋼彈模型製作家全球盃」U-20組世界冠軍的鄭立楷分享，作品源自動畫結局的延伸想像，他參考義大利巴洛克時期藝術家貝尼尼的雕塑「聖女特蕾莎的狂喜」，呈現不同世代鋼彈角色在平行時空相遇的畫面，營造新舊交織的對比感。

繼在第11屆奪冠後，這次於第13屆再度奪冠的鄭立楷坦言，這次以較「前瞻性、嘗試性」的作品參賽，整合不同材料與技法，結合大膽的場景發想突破框架，原本擔心偏前衛的表現方式不易獲得評審青睞，但最終結果顯示評審對他想像力的肯定。

鄭立楷提到，對他而言，鋼彈模型不僅是興趣，更是與他人溝通的媒介，能傳達自身的個性與想法；隨著技術與知識的累積，他也逐漸將創意延伸至更多領域，包括可動人偶、微縮模型、人像模型或縫製布偶等，讓表現形式更加多元。

藝術家 動畫 台科大

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