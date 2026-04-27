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路見車禍熱心協助 弘光護理系二名女學生善舉不想被公開表揚

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
弘光科大護理系兩名學生（立者中及左）見義勇為在事故現場提供及時協助。 圖／民眾提供
弘光科大護理系兩名學生（立者中及左）見義勇為在事故現場提供及時協助。 圖／民眾提供

弘光科技大學校安中心日前接獲一通來自救護車司機電話，司機請校方轉達謝意，感謝二名見義勇為的護理系女學生，在事故現場提供及時的協助。二人是護理系二技日間部一年級的陳姓與莊姓學生，二人都說想低調，不願接受公開表揚。

本月17日傍晚，救護車在行經台中市台灣大道四段與安和路交叉路口時，與轎車碰撞。當時，正騎機車準備前往市區逛街的陳姓與莊姓學生，停等紅燈時聽聞巨大撞擊聲，二人隨即循聲察看，發現救護車遭撞擊，將機車停妥主動上前查看現場狀況，想要提供協助。

陳姓學生說，因為二人曾接受過「高級心臟救命術（ACLS）」訓練，心中只想著或許能派上用場。當時現場，轎車女駕駛因發生事故驚慌失措，救護車上的護理師正忙於報案並協調另一輛救護車轉送病患，雖評估後發現無須進行ACLS，仍合力幫忙拉開救護車副駕駛座卡住的車門，協助病患家屬安全下車，並在一旁安撫驚魂未定的轎車駕駛。

救護車上的護理師將病患轉送至台中榮民總醫院後，她們仍守在現場，直至警方抵達並完成事故處理，還幫忙將散落現場的物品送往醫院。救護車司機對二名學生的熱心協助很感激，因現場匆忙，當時二人僅留下姓名與就讀學校，事後致電校方，希望能公開表揚二位學生見義勇為的表現。

陳姓學生說，她與莊是五專同學，因懷抱著助人與救人的理想選擇護理專業，五專畢業後已順利考取護理師證照，為了增進專業知識，繼續升學就讀二技。面對司機的致謝，她謙虛說，這只是舉手之勞，算不上什麼，二人想低調一點，不願接受公開表揚。

護理系系主任楊政議表示，這段暖心助人的經歷，讓社會大眾看見年輕護理師的勇氣，也印證了她們追求卓越專業、期許未來成為優秀護理師的初衷。

二技 護理師 救護車

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