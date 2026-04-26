統測數A開局送分？第一題「點飲料」簡單到離譜 考生卻崩潰：最高級陷阱

115學年度統一入學測驗今（26）日落幕，不少考生終於卸下壓力，但也有許多人迫不及待對題目與答案展開熱烈討論。一名網友分享剛結束的數學A考科第1題，直呼題目「簡單到不敢相信」，甚至讓人懷疑是不是暗藏陷阱，貼文迅速在社群平台引發關注。

該網友在Threads發文表示，自己看到題目後反覆確認「看了三遍還不敢相信這麼簡單」，並附上題目截圖。題目內容描述有30位同學透過外送平台點飲料，每人一杯，並提供四種飲料與各自杯數的統計表，要求找出最受歡迎的選項。由於題幹清楚、數據直接，沒有額外條件或複雜計算，讓不少人直呼「一眼就能看出答案」，卻也因此引發「會不會太單純」的疑問。

留言中不乏搞笑回應，有人調侃「最高級的陷阱就是沒有陷阱」、「一定有人不相信自己的答案」，也有人笑稱「這題答對率沒100%會很好笑」，甚至有人自曝因為太簡單反而多想，「我盯了好幾分鐘，還回頭再確認一次」。還有網友半開玩笑表示，自己「選自己想喝的那個」，把考題當成點餐選擇。

另一方面，也有較認真的討論聲音，有考生分享自己一開始雖然能快速判斷答案，但仍忍不住「驗算總數是否為30杯」，確認沒有出題陷阱才作答；也有人指出，統測題型有時會透過「看似簡單」考驗細心程度，因此即使題目直白，仍需要保持警覺。對此，技專校院入學測驗中心說明，數學A此次特色試題中，第1題是以日常外送情境為例，呈現統計概念在生活中的應用，目的在於讓考生從熟悉情境中理解數據判讀。

除了考題本身掀起討論，「統測打工」也是近期在社群爆紅的另一話題。根據本站報導，這項被稱為「神祕打工」的工作地點位於國立雲林科技大學，需進入封閉的闈場作業約10天，負責出題相關流程與試務處理，日薪約3200元。儘管期間無法上網、生活受到限制，仍有不少曾參與者分享經驗稱待遇不錯、食宿無虞，引發許多網友關注與討論。