嘉義統測考區3件手機違規 最終節次9名考生全數到考

115學年度科技校院四技二專統一入學測驗今天下午5時40分落幕，嘉義考區試務作業進展順利，整體秩序良好。今天考區共計3件手機違規案件，均為考生攜帶手機或智慧型手表入座，以及發出聲響。各節次到考率均在92%以上，其中第四節專業科目（二）僅9人應考，且全數到考。

今天嘉義考區發生的3件違規事件，皆與通訊設備相關，包含手機及智慧型手表，未出現其他重大違規情形。相關案件將依程序送請技專校院入學測驗中心處置。

各節次到考數據方面，第一節專業科目（二）應考1658人、缺考128人，到考率92%；第二節數學應考2285人、缺考133人，到考率94%；第三節專業科目（一）應考2285人、缺考134人，到考率94%；第四節專業科目（二）包含外語群日語類7人、商管外語群2人，共9名考生全數到考。

隨著最後一節專業科目結束，嘉義考區試務組在確認所有卷卡收齊無誤後，宣告試務圓滿完成。嘉義考區主任、吳鳳科技大學校長蔡宏榮表示，期勉考生持續保持信心，並祝福所有考生心想事成，順利金榜題名。

統測嘉義考區秩序良好，最終節次9名考生全數到考。圖／吳鳳科大提供

四技二專統測嘉義考區落幕，日語類等特定科目僅9人應試。圖／吳鳳科大提供