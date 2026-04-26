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嘉義統測考區3件手機違規 最終節次9名考生全數到考

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
四技二專統測嘉義考區落幕，僅3件違規圓滿完成。圖／吳鳳科大提供
四技二專統測嘉義考區落幕，僅3件違規圓滿完成。圖／吳鳳科大提供

115學年度科技校院四技二專統一入學測驗今天下午5時40分落幕，嘉義考區試務作業進展順利，整體秩序良好。今天考區共計3件手機違規案件，均為考生攜帶手機或智慧型手表入座，以及發出聲響。各節次到考率均在92%以上，其中第四節專業科目（二）僅9人應考，且全數到考。

今天嘉義考區發生的3件違規事件，皆與通訊設備相關，包含手機及智慧型手表，未出現其他重大違規情形。相關案件將依程序送請技專校院入學測驗中心處置。

各節次到考數據方面，第一節專業科目（二）應考1658人、缺考128人，到考率92%；第二節數學應考2285人、缺考133人，到考率94%；第三節專業科目（一）應考2285人、缺考134人，到考率94%；第四節專業科目（二）包含外語群日語類7人、商管外語群2人，共9名考生全數到考。

隨著最後一節專業科目結束，嘉義考區試務組在確認所有卷卡收齊無誤後，宣告試務圓滿完成。嘉義考區主任、吳鳳科技大學校長蔡宏榮表示，期勉考生持續保持信心，並祝福所有考生心想事成，順利金榜題名。

<a href='/search/tagging/2/統測' rel='統測' data-rel='/2/112089' class='tag'><strong>統測</strong></a>嘉義考區秩序良好，最終節次9名考生全數到考。圖／吳鳳科大提供
統測嘉義考區秩序良好，最終節次9名考生全數到考。圖／吳鳳科大提供

四技二專統測嘉義考區落幕，日語類等特定科目僅9人應試。圖／吳鳳科大提供
四技二專統測嘉義考區落幕，日語類等特定科目僅9人應試。圖／吳鳳科大提供

學測 嘉義 統測

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