四技二專統測落幕！考生減1033人、缺考率略增 成績單5月14日寄發
115學年度統一入學測驗今天落幕，技專校院入學測驗中心統計，本次四技二專與二技合計報名7萬1568人，較上學年度減少1033人；四技各節平均缺考率為5.95％、二技為5.88％，均較去年略增。成績單預計5月14日寄發，考生如有疑義可於5月18日前申請複查。
測驗中心表示，本次測驗涵蓋四技二專與二技考試，合計報名人數達7萬1568人，其中四技考生6萬5802人、二技考生5766人，較上學年度減少1033人，減幅約1.44％。四技各節平均缺考率為5.95％，較上學年度增幅約0.05％、二技各節平均缺考率為5.88％，較上學年度增幅約0.52％。
在考場秩序方面，截至今日17時止，四技二專與二技合計違規事件約188件，最常見情形為「攜帶手機入場」，其次為「未攜帶准考證」，約145件。所有違規個案均將依相關規定提報試務工作委員會研議處理。針對突發傷病應對，四技二專累計通報傷病考生共8人，並啟用備用試場7間妥善應變；二技無考生通報，皆在試務單位協助下完成應試。
測驗中心預定於4月27日上午9時公告本次測驗的參考答案，並將於5月14日寄發成績單。考生如對成績有疑義，可於5月18日17時前，透過測驗中心網站（https://www.tcte.edu.tw）提出成績複查申請。有關後續招生相關作業，包括四技二專甄選入學、聯合登記分發等成績採計與報名須知，考生可留意技專校院招生委員會聯合會網站公告，以掌握最新資訊與重要時程。
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