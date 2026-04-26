統測第2天…數學考題生活化 IG追蹤人數、堰塞湖皆入題
四技二專統測今天是第2天考試，數學科試題結合生活情境和時事，例如影片觀看數、IG追蹤人數、AI估算值、堰塞湖等入題，計算部分簡化不繁複。
115學年四技二專統一入學測驗今天舉行第2天考試，共同科目數學分為數學A、數學B、數學C，全國高級中等學校教育產業工會、全國教師會分別邀請各縣市教師解析試題。
適用數A考題的包含衛生與護理類、家政群幼保類、家政群生活應用類、藝術群影視類。
全中教表示，數A試題中間偏易，命題邏輯直觀且計算流程簡化，多數考生應是寫起來相當順手，但若未能靈活應用基礎公式，恐怕難拿高分，高分群可能面臨「細節決勝負」大考驗。
全教會提到，數A試題貼近生活經驗，例如以影音平台發布影片的觀看數來探討數學期望值、用IG追蹤人數來評估統計量，題目生活化且具邏輯思考趣味，試題數字簡化且平易近人，預估分數可能上升。
適用數B考題的包含設計群、商業與管理群、食品群、農業群、海事群等。
全中教指出，數B試題分布由簡入深，漸進式布局，需要複雜計算能力的題目較少，對於定理熟悉的學生較易想出解答，大多題目僅依判斷思考加上簡單計算就可答題；試題也融入時事，少子化及投資的生活議題易引起共鳴。
全教會表示，數B試題中間偏易，計算量精簡，預估分數可能提升；試題特色方面，例如結合人工智慧的估算值等時事入題，實作與素養題，包括第15題將指數函數的倍數比較結合飲料保存的食安問題，第16題以出生人數折線圖及出生人數統計值表，考資料判讀與統計觀念。
適用數C考題的包含機械群、電機與電子群電機類、化工群、土木與建築群、工程與管理類等。
全中教提到，數C試題取材多元且廣泛，試題也融入時事，例如以堰塞湖為情境，整份試卷鮮少單一觀念直接命題，多數題目都有加以包裝；以往前5題是整份試卷最簡單，以提升學生學習動機，此次第1題難度偏高，可能削弱學生信心。
全教會指出，數C結合堰塞湖蓄水量、平均薪資範圍等時事；實作與素養題部分，例如融入社群、監控、鏡面反射、戰爭、密室逃脫等多元素養題型，整體著重基本觀念計算、實用導向。
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